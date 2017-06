Wieder brennt’s in Birkwitz Glutnester in Stroh und Heu entfachen neues Feuer. Zuvor waren an gleicher Stelle 360 Strohballen in Brand geraten.

Am Sonnabend musste die Feuerwehr erneut in Birkwitz löschen. © Marko Förster Am Sonnabend musste die Feuerwehr erneut in Birkwitz löschen.

Schon in den frühen Morgenstunden rückten die Kameraden an.

Auf einem Feld hatten Glutnester einen Brand wiederentfacht. Dort hatte es bereits in der Nacht zuvor gebrannt.

Am Abend rückte die Feuerwehr nochmals an, um die schwelende Glut zu löschen.

Erneut rückten die Feuerwehren von Graupa, Copitz und der Hauptwache Pirna zu einem Brand in Pirnas Birkwitz aus. Zu einem am frühen Sonnabendmorgen kurz vor 5 Uhr und zum anderen am Sonnabendabend an gleicher Stelle kurz vor 20 Uhr. Wieder brannte Heu und Stroh an der Pirnaer Straße. Rauch stieg auf. 18 Kameraden bekämpften mit Wasser und zum Teil mit Schaum die Glutnester. Ein Traktor mit Gabel und ein Radlader von zwei Privatfirmen zogen zum wiederholen Male die gepressten Getreidehalme auseinander, Feuerwehrleute löschten es ab. Dazu wurde eine 400 Meter lange Schlauchleitung gelegt und das Löschwasser aus dem Birkwitzer See gepumpt. Die Polizei sperrte die Pirnaer Straße in beide Richtungen.

Offenbar hatten sich Stroh und Heu durch Glutnester erneut entzündet.

An gleicher Stelle brannte es bereits in der Nacht zu Freitag, als 360 Strohballen loderten. Kurz nach Mitternacht hatten sich diese vermutlich durch Blitzeinschlag entzündet. Die Löscharbeiten dauerten am Freitag bis gegen 18.30 Uhr.

