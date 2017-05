Wieder brennt es bei Eschebach In Radeberg mussten die Feuerwehren am Sonntagabend ausrücken. Zwei Brände sorgten für den Einsatz.

zurück Bild 1 von 2 weiter In einer Garage wurde Unrat angezündet. © Rico Löb In einer Garage wurde Unrat angezündet.

Auch bei einem ehemaligen Fabrikgebäude brannte es.

Auf dem ehemaligen Eschebach-Gelände in Radeberg hat es am Sonntagabend gegen 20.20 Uhr wiedereinmal gebrannt. Offenbar wurde zielgerichtet an mehreren Stellen Feuer gelegt. Ein Sprecher der Rettungsleitstelle sprach von zwei Brandstellen. Zum einen brannte eine alte mit Unrat gefüllte Garage direkt an der Rathenaustraße. Rund 300 Meter weiter hatte der mutmaßliche Brandstifter in einem Fabrikgebäude Reifen angezündet. Die Feuerwehren aus Radeberg, Liegau-Augustusbad, Ullersdorf und Großerkmannsdorf waren im Einsatz und konnten Schlimmeres verhindern. Verletzt wurde niemand.

In der Vergangenheit kam es auf dem Eschebachgelände immer wieder zu Bränden. Zuletzt stand am 14. März Sperrmüll in einer Garage in Flammen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo)

