Wieder brennen Mülltonnen in Coswig Trotz Gewitter und Regen über Coswig brannten in der letzten Nacht erneut Mülltonnen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Coswig mussten in der letzten Nacht brennende Mülltonnen löschen. © Freiwillige Feuerwehr Coswig

Trotz Gewitter und Regen über Coswig brannten in der letzten Nacht erneut Mülltonnen. Wie Feuerwehrchef Andreas Schorbogen sagt, standen gegen 0.30 Uhr zwei Rollcontainer lichterloh in Flammen. Die Kameraden der Wehr sind mit drei Fahrzeugen ausgerückt und haben etwas eine Stunden den Brand bekämpft. Passiert ist das Ganze im Neubaugebiet am Spitzgrund, nahe der Moritzburger Straße 90. Schorbogen: „Das ist mit großer Sicherheit Brandstiftung. Wir dachten nach den Bränden vom vorigen Jahr, dass jetzt mal Ruhe ist.“ (/SZ/per)

