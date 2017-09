Wieder brennen Autos in Görlitz-Rauschwalde

In Görlitz-Rauschwalde treiben offenbar ein oder mehrere Brandstifter ihr Unwesen. © Danilo Dittrich

Görlitz. Erneut haben in Görlitz-Rauschwalde Autos in Brand gestanden – wieder traf es den selben großen Unterstand für Fahrzeuge in der Arthur-Ullrich-Straße. Gegen 23 Uhr rückte die Berufsfeuerwehr dorthin aus und löschte die drei betroffenen Autos: Einen VW Passat, einen Mitsubishi-SUV und einen Fiat Panda. Auch Anwohner mit Handfeuerlöschern gingen gegen das Feuer vor. Die Bausubstanz wurde nach Angaben der Görlitzer Feuerwehr nicht beschädigt. Der Sachschaden wird auf circa 25 000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei ermittelt, der Verdacht der Brandstiftung liege natürlich nahe, sagt Sprecher Thomas Knaup von der Polizeidirektion in Görlitz. Er gehe davon aus, dass es im Tagesverlauf auch einen Zeugenaufruf zu den Ereignissen geben werde. (szo)

