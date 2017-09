Wieder Bielefeld, wieder verloren Dynamo unterliegt gegen die Arminia mit 0:2. Erneut sorgt ein individueller Abwehrfehler für die Niederlage.

Abgestiegen durch die Niederlage im direkten Duell im Sommer 2014, das Aus im DFB-Pokal vor knapp einem Jahr, Gäste-Jubel nach einem 1:1 im Mai und nun die nächste Pleite – Arminia Bielefeld entwickelt sich so langsam zum Angstgegner für Dynamo Dresden. Dabei genügt den Ostwestfalen am Mittwochabend abermals eine bestenfalls durchschnittliche Leistung zum Auswärtserfolg. 0:2 heißt es diesmal aus Sicht der Dresdner. „Das ist sehr bitter für uns“, meint Angreifer Lucas Röser. „Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen“, betont Außenverteidiger Paul Seguin.

Auch Trainer Uwe Neuhaus ist bedient. Vier neue Spieler hat er im Vergleich zum 2:0-Erfolg am Sonntag in Regensburg in die Anfangsformation gestellt. „Alles falsch gemacht, könnte man meinen“, sagt er nun, entgegnet aber: „Das wäre zu einfach.“ Etwas überraschend ist dennoch, dass Röser den Neuzugang Peniel Mlapa auf die Ersatzbank verdrängt. Und mindestens erstaunlich erscheint, dass mit Eero Markkanen der zweite nachverpflichtete Stürmer erneut nicht mal einen Platz im 18-Mann-Spieltagsaufgebot findet.

Außerdem neu: Niklas Hauptmann mit seinem Startelf-Debüt in dieser Saison, dazu Rico Benatelli und Sören Gonther. Dem Innenverteidiger unterläuft zehn Minuten vor Schluss der spielentscheidende Fehler. Seine Kopfball-Rückgabe zu Torwart Marvin Schwäbe gerät zu kurz. Der Bielefelder Andreas Voglsammer hat freie Bahn und mit einem Heber leichtes Spiel. Und noch einfacher ist es in der Nachspielzeit für Patrick Weihrauch ins leere Tor zu treffen, nachdem Schwäbe bei einem Freistoß mit nach vorn geeilt ist.

Die individuellen Patzer, das gesteht Florian Ballas danach, bleiben Dynamos Begleiter in dieser Saison. „Ohne Fehler fallen keine Tore. Aber es ist natürlich ärgerlich, dass sie uns passieren“, sagt Ballas, will Gonther aber keinen Vorwurf machen.

Das Dynamo-Zeugnis: Gonthers Aussetzer zurück 1 von 15 weiter SZ-Noten: 1 = überragend; 2 = stark; 3 = solide; 4 = mangelhaft; 5 = enttäuschend; 6 = indiskutabel Marvin Schwäbe: Note 3: Pariert mit einem Reflex den Schuss von Voglsammer. Beim ersten Gegentreffer chancenlos, beim zweiten als Stürmer mit vorn. Paul Seguin: Note 4: Nicht mehr so zögerlich wie bei seinem Heimspieldebüt. Bei seinen Flanken wechseln sich Licht und Schatten ab. Baut nach der Pause ab. Sören Gonther: Note 5: Nach auskurierter Knieverletzung wieder in der Startelf. Seinen Pässen fehlt oft die Präzision. Aussetzer beim Gegentor. Florian Ballas: Note 3: Leistet sich keine groben Schnitzer wie zuletzt, hat aber zu wenige Ideen beim Spielaufbau. In den Zweikämpfen immer aufmerksam. Fabian Müller: Note 4: Sucht schon in den Anfangsminuten den Weg nach vorn. Konzentriert sich danach mehr auf die Defensive. Lässt dort wenig zu. Marco Hartmann: Note 2: Ordnet die eigenen Reihen, erstickt viele Bielefelder Konter im Keim. Hat auch wie gewohnt die Kopfballhoheit. Niklas Hauptmann: Note 4: Das Spiel geht zunächst an ihm vorbei. Hat wenig Ballkontakte, kann sich kaum behaupten. Steigert sich nach der Pause. Rico Benatelli: Note 3: Riesiger Aktionsradius als Lückenschließer. Holt die Bälle in der eigenen Abwehr ab, hat aber auch nicht die zündende Idee. Haris Duljevic: Note 3: Enormes Laufpensum mit hohem Tempo, klärt sogar im eigenen Strafraum. Hat mit Teixeira aber einen aufmerksamen Gegner. Sascha Horvath: Note 3: Wirbelt unaufhörlich, ist immer anspielbar. Verletzt sich nach gut einer Stunde und muss ausgewechselt werden. Lucas Röser: Note 4: Kommt mehrmals zum Abschluss, hat manchmal Pech, manchmal wählt er die falsche Option. Seit sechs Spielen ohne Tor. Peniel Mlapa: Note 4: Ersetzt Duljevic auf der linken Außenbahn, hat zwei gute Chancen, kann diese aber nicht nutzen. Verliert das Duell gegen Weihrauch vor dem 0:2. Patrick Möschl: Note 3: Hat bei seiner Möglichkeit freie Schussbahn, verzieht aber knapp. Pech. Aias Aosman: Note 4: Versucht zunächst, Akzente zu setzen, taucht nach dem 0:1 aber ab. (SZ/dk)

Doch es gibt inzwischen auch eine positive Konstante: Haris Duljevic. Der Neuzugang, bei dem Neuhaus am meisten über eine schöpferische Pause nachgedacht hat, ist wieder der offensiv Auffälligste, zumindest in den Anfangsminuten. Ein ums andere Mal lässt er Nils Teixeira schlecht aussehen – er gehört am Ende allerdings zu den Gewinnern. So hat sich der Ex-Dynamo seine Rückkehr gewünscht, sagt er – genauso wie sein Trainer. Das DDV-Stadion ist für beide ein besonderes Pflaster. „Der 34. Spieltag in Dresden letzte Saison wird mir ewig in Erinnerung bleiben“, meint der Luxemburger Jeff Saibene. Da erreichte Arminia durch ein 1:1 den Klassenerhalt.

Apropos Rückblick, apropos Luxemburg. Der Zwergenstaat spielt gewissermaßen auch eine Rolle an diesem Abend, der im Zeichen des 50-jährigen Europapokaljubiläums steht. Am 19. September 1990 startet Dynamo schließlich mit einem 3:1-Erfolg bei Union Sportive Luxemburg in seine letzte Europapokalsaison.

Die erste datiert aus dem Jahr 1967, und die Premiere hat am 20. September stattgefunden – gegen Glasgow Rangers vor rund 40 000 Zuschauern im Steyer-Stadion, Anpfiff übrigens 16 Uhr. Flutlicht hat es damals nicht gegeben, und auch nicht das Diktat des Fernsehens mit späten, zunehmend fanunfreundlicheren Anstoßzeiten. Die Partie endet 1:1. Zwei Wochen später folgen eine 1:2-Niederlage in Glasgow und das Aus – sowie danach 96 weitere Europapokalpartien bis zum 20. März 1991. Mit dem Abbruch des Heimspiels gegen Belgrad wegen Ausschreitungen endet ein großes Kapitel in der Vereinsgeschichte.

Das Spiel kippt nach der Pause

Inzwischen wird der Traum vom Europapokal von den Fans wieder regelmäßig besungen, auch diesmal wieder. Auf dem Spielfeld passiert indes wenig, von der einen oder anderen Chance (vor allem Röser und Voglsammer) abgesehen. Ablenkung tut also gut. Aber ob der Traum irgendwann noch mal wahr wird?

Was die Partie von damals mit der aktuellen verbindet: das torlose Unentschieden zur Pause. Dynamo dominiert zwar, kann den guten Beginn und die Überlegenheit aber nicht nutzen. Da helfen auch jeweils 60 Prozent Ballbesitz sowie gewonnene Zweikämpfe nichts.

In der zweiten Halbzeit ändert sich das, doch nicht etwa Dynamos Durchschlagskraft. Stattdessen findet Bielefeld besser ins Spiel, die Partie kippt. Neuhaus reagiert: Peniel Mlapa, Patrick Möschl und Aias Aosman sollen für den zweiten Heimsieg sorgen. Und fast gelingt das auch, zumindest gibt es zwei Möglichkeiten (Mlapa, Möschl).

Das Tor aber schießt Voglsammer unter Mithilfe von Gonther. Eine weitere Chance von Mlapa wehrt Bielefelds Torwart ab, ehe Weihrauch für den Endstand sorgt. „Wir müssen einfach weitermachen und haben nicht lange Zeit zum Nachdenken“, sagt Ballas im Hinblick auf die Partie am Sonntag in Darmstadt. Kapitän Marco Hartmann bemängelt allerdings das fehlende Aufbäumen nach dem Rückstand. Auch darüber wird in der Kabine zu reden sein.

