Wieder Bauarbeiten auf der B 178 Auf der Ortsumfahrung Löbau wird der Asphalt in Richtung Weißenberg erneuert.

Symbolfoto © dpa

Die Erneuerung der verschlissenen Fahrbahndecke auf der B 178-Ortsumfahrung Löbau wird nach dem Tag der Sachsen nun in Richtung Weißenberg fortgesetzt. Darüber informiert Isabel Siebert vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv). Das hatte die Erneuerung auf rund 1,7 Kilometern im Mai begonnen und zunächst die Richtungsfahrbahn Zittau fertiggestellt. Der Abschnitt geht von der Kreuzung zur B 6 bis zur Abfahrt zur S 151. Seit Wochenbeginn laufen bauvorbereitende Arbeiten. Dazu zählt der Rückbau von Mittelleitplanken und die Asphaltierung von Überfahrten, damit in der Zeit der Baustelle der Mittelstreifen überfahren werden kann. Um die Arbeiten abzusichern, müssen die Überholspuren beider Fahrtrichtungen für Tagesbaustellen gesperrt werden. Am kommenden Sonntag erfolgt die Markierung auf der Fahrtrichtung Zittau. Dazu werden beide Richtungsfahrbahnen gesperrt. Ab Montag beginnen die Hauptarbeiten in Richtung Weißenberg. Der Abschluss ist für Ende Oktober vorgesehen. Die Kosten betragen rund 780 000 Euro. (SZ)

