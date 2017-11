Wieder Bäume am Theaterplatz Mit der Pflanzung von elf jungen französischen Stadt-Bäumen steht die Wandlung des Platzes kurz vor dem Abschluss.

Es grünt am Meißner Theaterplatz, und das im Spätherbst. In den kommenden Wochen dürfte dieser frisch gepflanzte Apfeldorn seine roten Früchte jedoch zunächst verlieren. © Claudia Hübschmann

Schon seit einigen Wochen sind die Einfassungen im Boden entlang der Leipziger Straße und am Baderberg angelegt. An diesem Donnerstag wurden sie nun auch mit Inhalt gefüllt. Mit elf noch recht schmalen Bäumen, Humus, Rindenmulch und einem Kleinbagger auf der Lkw-Ladefläche fahren an diesem sonnigen Morgen Mitarbeiter der Baumschule Kohout vor.

Als Bürgermeister Markus Renner seine Freude über das neue Stadtgrün äußert, welches in den kommenden Jahren den Wohlfühlfaktor am Theaterplatz steigern werde, haben die Experten bereits die ersten Jungbäume eingepflanzt. Insgesamt werden an der Seite zur Leipziger Straße neun Apfeldorn-Bäume, an der Seite zum Baderberg eine Stadtbirne und neben dem vorgesehenen Brunnenstandort westlich des Theaters eine Blasenesche platziert.

Um die Auswahl der Bäume kümmerte sich federführend Katrin Diersche aus dem Bauamt der Stadt. „Die Bäume müssen zum Standort passen. Sie sollten deshalb relativ wenig Wasser benötigen und sowohl Kälte als auch Hitze gut standhalten“, sagt sie. Das sei mit den drei Arten gelungen. Alle gelten danach als schnell wurzelnd, wachsen also voraussichtlich schnell nach unten, um an das Grundwasser unter dem Theaterplatz zu kommen. Etwas Besonderes haben alle drei Baumarten zu bieten.

Speziell die neuen Apfeldorn-Bäume, ähnlich dem wildwachsenden Weißdorn, sind nicht alltäglich. Mit nach SZ-Informationen 300 bis 500 Euro hat einer aber auch einen stolzen Preis. Bei den am Theaterplatz gepflanzten Apfeldornen handele es sich um eine französische Züchtung, die durch ihren hohen Zierwert eine gute Wirkung auf den recht kahlen Platz entfalten soll, so Diersche. Die Kronen der in sechs bis sieben Meter Abstand angebrachten Gehölze können einen Durchmesser von bis zu fünf Metern erreichen. Ausgewachsen sind sie aber erst in etwa zehn Jahren. „Ab März blühen die Bäume in sattem Grün und bekommen im Herbst ihre typisch roten Früchte, die erst bei starkem Frost abfallen“, erläutert die Expertin. Wer die teilweise noch vorhandenen Früchte der Bäume sehen will, sollte sich also beeilen. Sie dürften in den kommenden Wochen an jedem Baum abfallen. Ein Solitär steht derweil in seiner 1,50 Meter mal 1,30 Meter großen Einfassung am Baderberg.

Hier, wo im kommenden Frühjahr auch ein Sandstein-Brunnen in Betrieb genommen werden soll, wird eine Blasenesche ihren Platz finden. Dieser ganzjährig grüne Stadtbaum blüht im Herbst und erhält seinen Namen durch die blasenartigen, gelben Früchte.

Die Art ist unter anderen an der Prager Straße in Dresden zu beobachten. Gute Erfahrungen der Dresdner Kollegen hätten auch die Entscheidung in Meißen beeinflusst, erklärt Diersche. Außerdem sei die Blasenesche ein beliebtes Motiv in der japanischen Porzellanmalerei – ein weiterer Bezug zur Porzellanstadt Meißen.

Etwas gedacht hat sich das Bauamt auch bei der Bestellung der Stadtbirne, die nun am Zugang zum Baderberg steht. Der Baum mit den kleinen Früchten passt an diesen Ort, weil er zukünftig neben der ehemaligen Gaststätte „Zum Birnbaum“ wachsen soll. Was könnte da passender sein, als eine Stadtbirne? Mit dem neuen Grün hat der letzte Bauabschnitt der Neugestaltung des Theaterplatzes begonnen, bestätigt die verantwortliche Strabag AG. Bis Ende des Jahres sollen die 1,5 Millionen Euro teuren Arbeiten planmäßig fertiggestellt werden.

zur Startseite