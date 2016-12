Wieder Autos ausgeräumt Die Gauner nehmen nicht nur Wertsachen mit, sondern richten auch noch Sachschaden an.

Unbekannte zerschlugen in der Zeit von Sonntag bis Montag an einem Kleintransporter Mercedes in Großenhain eine Seitenscheibe und gelangten so in den Fahrzeuginnenraum. Aus diesem stahlen sie das Autoradio, einen Wagenheber sowie verschiedenes Werkzeug im Gesamtwert von rund 1.000 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Vermutlich in der Nacht zum Samstag begaben sich Unbekannte auf ein Firmengelände an der Straße Am Bauhof in Gröditz. Von einem Pritschenfahrzeug stahlen sie anschließend eine Rüttelplatte im Wert von rund 3.000 Euro.

zur Startseite