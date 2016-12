Wieder Automaten in die Luft gesprengt

Inzwischen hat die Polizei rund ein Dutzend Anschläge auf Zigarettenautomaten allein in Dresden registriert. Hinzu kommen weitere in Pirna und elbabwärts in Radebeul und Meißen. Nachdem erst am Montagabend ein Automat in der Wilder-Mann-Straße explodierte, wurde am Mittwoch ein weiteres demoliertes Gerät in der Pirnaer Landstraße in Sporbitz festgestellt. Die Polizei spricht bei dieser Tat von einem Versuch. Am Montag waren die Täter mit der Geldkassette des Geräts getürmt.

Um 3.15 Uhr wurde am Donnerstag ein weiterer Zigarettenautomat gesprengt: in der Hauptstraße in Radebeul. Auch dort stahlen die Täter das Bargeld. Am späten Mittwochabend versuchten Unbekannte sich mit Pyrotechnik an einem Zigarettenautomaten am Klostergässchen in Pirna. Das Gerät blieb jedoch weitestgehend unversehrt, teilte Polizeisprecher Marko Laske mit. „Wir prüfen natürlich, ob die Angriffe auf die Automaten miteinander im Zusammenhang stehen“, sagte er. In Dresden gebe es eine Häufung im Bereich Trachau/Pieschen, da sei es nicht weit nach Radebeul. Möglich sei, dass sich auch Trittbrettfahrer darin versuchten, Automaten mit Böllern in die Luft zu jagen. (SZ/lex).

