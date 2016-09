Wieder Aufregung in Leisnig Um 18 Uhr ist am Montag mehrfach das Martinshorn von Feuerwehrfahrzeugen zu hören. Die Leisniger schreckt das besonders auf nach der Bluttat am Freitag.

© Symbolbild/Uwe Soeder

Mit mehreren Fahrzeugen fahren die Leisniger Feuerwehrleute vom Gerätehaus in der Ringstraße ins benachbarte Fliesenwerk. Von dort ist angeblich die Brandmeldeanlage in der Leitstelle eingelaufen. Auch von vermissten Personen wird ausgegangen. Die Leisniger Helfer ordern Unterstützung von den Kameraden nahezu aller Ortswehren.

Der stellvertretende Kreisbrandmeister Wolfgang Störr bestätigt inzwischen dem Döbelner Anzeiger, dass es sich bei diesem Einsatz der Leisniger um eine Übung handelt. Kurios: Von der weiß er nichts, obwohl er über größere Übungen in Kenntnis gesetzt wird. „Die Leisniger hatten für Freitag ein Übung geplant - und die auch absolviert“, sagt Wolfgang Störr.

Am Freitagabend hat sich auf dem Marktplatz in Leisnig ein Drama abgespielt, das auch gestern noch für Unverständnis und viel Gesprächsstoff sorgte. Ein 53-jähriger Mann soll eingeschritten sein, als ein 25-Jähriger auf dem Markt gegen seinen Hund vorging. Dabei soll der Jüngere ein Messer gezückt und die Älteren verletzt haben. Das Opfer verstarb noch am Abend im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Der Mann war bei Technologieorientierten Gründer- und Entwicklungszentrum (TGE) in Leisnig angestellt und für den Bauhof der Stadt tätig. Bürgermeister und Bauhofchef haben der Freundin des Opfers am Sonnabend ihr Beileid ausgedrückt. Im Laufe des Tages legten Leisniger auf dem Markt Blumen nieder und zündeten Kerzen an. Der 25 Jahre alte Mann ist noch am Freitagabend festgenommen worden. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen wegen Totschlags laufen.

