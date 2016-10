Wieder Arbeiten am Bismarckturm geplant Das Neugersdorfer Denkmal zieht Besucher an. Damit das so bleibt, soll er weiter verschönert werden.

Der Neugersdorfer Bismarckturm ist nicht nur im herbstlichen Glanz ein Anziehungspunkt. Damit das 1904 erbaute Wahrzeichen weiter strahlt, wird es nach und nach saniert. © SZ-Archiv

Ebersbach-Neugersdorf. Die Saison am Bismarckturm ist noch nicht ganz vorbei. Noch bis Ende Oktober öffnet das Neugersdorfer Wahrzeichen seine Türen am Wochenende und zu den Feiertagen für Besucher, die auf den Turm steigen wollen. Dennoch zieht der Verein Team Bismarckturm, der sich um das Gebäude kümmert und die Öffnungszeiten abdeckt, schon jetzt eine positive Bilanz. So hätten zum Beispiel auch die erweiterten Öffnungszeiten zum Jacobimarkt, zum Tag der Oberlausitz im August und zum Tag des offenen Denkmals im September gute Besucherresonanz gehabt, berichtet Volker Döring vom Bismarckturm-Verein.

Auch baulich tut sich einiges an dem 1904 erbauten Turm. So wurde in diesem Sommer unter Einsatz von außergewöhnlicher Technik die Außenfassade saniert. Fachleute seilten sich mit Bergsteigerausrüstung ab und bearbeiteten die Sandsteinfugen, damit sie wieder dicht sind.

Um solche Arbeiten am Bauwerk finanzieren zu können, ist der Verein auch auf Spenden angewiesen. Ortsansässige Firmen und sogar Privatpersonen und Familien unterstützen den Verein mit Sach- und Geldspenden. In diesem Sommer hatte zum Beispiel eine Neugersdorfer Firma 400 Euro Erlös aus einer Feier zum Betriebsjubiläum an den Turmverein übergeben. „Das hilft uns sehr“, so Volker Döring. „Allein mit den Einnahmen aus den Eintrittsgeldern ist das nicht zu stemmen.“

Jetzt hat der Verein die nächsten Arbeiten im Blick. Der Turm soll innen verschönert werden. Denn die Feuchtigkeit im Sandstein macht sich auch innen bemerkbar. „Die nassen Flecken an den Wänden sehen nicht mehr schön aus“, so Döring. Um für ein besseres Bild zu sorgen, muss die alte Farbe von den Wänden fachmännisch entfernt werden. Dann ist neu zu streichen. Für die Arbeiten holt der Verein jetzt Kostenangebote von einheimischen Malerfirmen ein. Im nächsten Jahr sollen die Arbeiten dann in Angriff genommen werden.

Die nächste große Veranstaltung am Neugersdorfer Bismarckturm ist für den 3. Dezember geplant, kündigt Volker Döring an. Dann wird es einen vorweihnachtlichen Nachmittag mit kleinem Programm am Turm geben.

Öffnungszeiten des Bismarckturms: bis Ende Oktober an Sonn- und Feiertagen von 14 bis 17 Uhr; nach Absprache sind auch andere Zeiten möglich,

Anmeldung unter: 0174 7238265 oder bismarckturmteam@web.de

zur Startseite