Wieder Andrang in der Gläsernen Manufaktur Auch Elektroautos können begeistern. Wo einst der Phaeton vom Band rollte, strömen erneut Besucher hinein.

Ein Großauftrag für die Gläserne Manufaktur. VW Sachsen-Finanzchef Kai Siedlatzek (l.) übergibt die ersten sechs von insgesamt 67 e-Golfs an Josef Haslervom Nürnberger Energieversorger N-Energie. © Sven Ellger

Weiß und sauber: Die Autoproduktion in der Gläsernen Manufaktur in Dresden fährt wieder hoch. Und wieder kommen viele Besucher, die an den Bändern stehen und den Monteuren in ihren weißen Overalls bei der Arbeit über die Schulter sehen. Seit Anfang des Jahres seien rund 85 000 Gäste gezählt worden, teilte Marketingchefin Liane Scheinert mit. „Wir merken ein kontinuierlich steigendes Interesse am Thema Elektromobilität“. Allein am vergangenen Sonntag seien mehr als 830 Gäste in die Manufaktur geströmt. Das sei in diesem Jahr Rekord gewesen. Auch die kostenlosen Probefahrten mit VW-Elektromodellen würden gut angenommen. Seit Jahresbeginn seien mit ihnen mehr als 5 260 Autobegeisterte bis zu einer Stunde durch die Stadt gefahren.

Nachdem wegen sinkender Verkaufszahlen im März 2016 der letzte Phaeton vom Band gerollt war, hatte VW die Gläserne Manufaktur für 20 Millionen Euro auf Elektroautos umgerüstet. Die Produktionsbänder aus Holz wurden mit modernster Technik ausgestattet, die Oberfläche aus kanadischem Bergahorn wurde erneuert. Ein eigens entwickelter Adapter ermöglicht eine rasche Umstellung auf verschiedene Modelle.

Im April wurde die Produktion mit e-Golfs neu gestartet. 5 500 dieser Autos wolle die Gläserne Manufaktur bis Ende des Jahres fertigen, sagte der Finanzchef von Volkswagen Sachsen, Kai Siedlatzek, anlässlich der Übergabe der ersten sechs von insgesamt 67 e-Golfs an den Nürnberger Energieversorger N-Energie. Die Jahreskapazität der Manufaktur liege im Einschichtbetrieb bei etwa 8 000 Fahrzeugen. 35 Autos würden jetzt pro Tag fertig, bis zu 100 seien möglich. 250 bis 300 Mitarbeiter sind damit beschäftigt. Weitere 150 bis 200 arbeiteten in anderen VW-Werken. Zu Phaeton-Zeiten waren es rund 500.

200 Elektrofahrzeuge der Typen Golf, Golf GTE, Passat, Passat GTE und up wurden bisher an Kunden ausgeliefert. Die meisten der Fahrzeuge gingen derzeit jedoch nach Norwegen.

