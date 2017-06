Wieder Ärger wegen gelber Säcke Viele Anwohner stellen die Abfallbeutel bereits einen Tag vor Abholung raus. Das hat häufig unschöne Folgen.

Wann kommt endlich die Gelbe Tonne? Diese Frage stellt sich der ein oder andere Meißner immer dann, wenn zu Wochenbeginn gelbe Säcke vor den Häusern an vielen Stellen der Stadt ein unschönes Bild abgeben. Vor allem im Triebischtal hat das immer häufiger unschöne Folgen. Auch hier dominieren die gelben Säcke das Stadtbild. Und zwar nicht erst am Abholtag – dem Dienstag – sondern meistens schon am Wochenbeginn. Dass die Beutel schon Montags vor die Tür und zumeist auf Grünflächen abgestellt werden, ist nicht nur ästhetisch heikel, es ärgert auch die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs.

Diese hatten nach der Schlammflut von 2013 in mühevoller Kleinstarbeit neue Bodendecker angepflanzt. Wegen des Abfall-Problems ist davon vor manchen Häusern jedoch nicht mehr viel übrig geblieben. Leider werden die Behältnisse massenhaft achtlos auf die Pflanzen geworfen. Deren Dornen oder spitzen Äste führen oft dazu, dass die Müllbehältnisse reißen und sich deren Inhalt im gesamten Straßenraum verteilt. Nach einer Entscheidung des zuständigen Zweckverbandes soll die Gelbe Tonne flächendeckend eingeführt werden – allerdings erst 2022.

