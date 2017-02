Wieder Ärger um einen AfD-Mann Eine Rede von Vorstandsmitglied Poggenburg löst Widerspruch aus. Doch ausgeschlossen aus der Partei wird er wohl nicht.

Noch sind sie in einer Partei. Doch der Vorstand der AfD hat für ein Ausschlussverfahren gegen Björn Höcke (re.) gestimmt. Sein Vertrauter André Poggenburg war aber dagegen. © dpa

Die Formulierungen waren drastisch. AfD-Vorstandsmitglied André Poggenburg hatte Anfang Februar im Landtag von Sachsen-Anhalt Linksextreme als „Wucherung am deutschen Volkskörper“ bezeichnet und davon gesprochen, sie „endgültig loszuwerden“. Vorangegangen waren Tumulte bei der Veranstaltung einer AfD-nahen Hochschulgruppe an der Magdeburger Universität, Poggenburg hatte das Gebäude unter Polizeischutz verlassen.

Doch diese Proteste rechtfertigen nach Ansicht der AfD-Spitze nicht die Wortwahl Poggenburgs, bei der sich im Parlament von Sachsen-Anhalt mehrere Politiker an Hitler-Vokabular erinnert fühlten. Parteichef Jörg Meuthen sagte der Deutschen Presse-Agentur, Poggenburgs Äußerung sei „äußerst unangemessen, aber kein Grund für Ordnungsmaßnahmen.“

Zuvor hatte die Bild-Zeitung allerdings vermeldet, dass dem Vertrauten des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke ebenfalls ein Ausschlussverfahren drohe. Parteisprecher Christian Lüth teilte auf SZ-Anfrage mit, dass sich der Bundesvorstand am Freitag treffe. Der Ausschluss von Poggenburg stehe aber nicht auf der Tagesordnung.

Dennoch: Dass es ganz offensichtlich zumindest die Überlegung gab, neben Höcke auch Poggenburg auszuschließen, ist ein Indiz für die aufgeladene Stimmung in der Partei. Vorsitzende Frauke Petry, die zudem den AfD-Verband und die Landtagsfraktion in Sachsen führt, befürwortet den Rauswurf von Höcke nach dessen umstrittenen Äußerungen über „diese dämliche Bewältigungspolitik“. Petry ist auch keine Unterstützerin von Poggenburg, der im AfD-Vorstand den Ausschluss Höckes abgelehnt hatte. Beide – Poggenburg wie Höcke – gelten als Vertreter einer äußerst rechtskonservativen Strömung in der Partei. Sie zählen zu den Initiatoren des rechtsnationalen „Flügels“, der die AfD als „Widerstandsbewegung gegen die weitere Aushöhlung der Souveränität und der Identität Deutschlands“ sieht.

Wie der interne Machtkampf ausgeht, ist offen. Zunächst befassen sich AfD-Schiedsgerichte mit den Höcke-Äußerungen. Petry, die im Vergleich als moderater gilt, kann auf Beliebtheit an der Basis bauen. Allerdings haben sich in ihrem Landesverband Gegner organisiert. Zudem wurde der Dresdner Richter Jens Maier gegen Petrys Willen auf Platz zwei der Bundestagsliste gewählt. Maier war zusammen mit Höcke in Dresden aufgetreten.

zur Startseite