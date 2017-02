Wieder Ärger um die Haltestelle an der B 169 Für die Schüler gibt es zwar eine Lösung, nun beschweren sich aber die älteren Neudorfer – zu Recht, findet die VGM.

Um an der Neudorfer Haltestelle in den Bus zu steigen, muss man schon fit sein. Der Abstand zwischen Fußweg und dem Einstieg ist enorm, nur mit einem großen Schritt kann der überwunden werden. „Einige ältere Damen kommen da schlecht in den Bus rein“, sagt Gemeinderat Heinz Rudolph (Die Linke). Sie hätten sich deshalb bei ihm beschwert und eine Hochsetzung der Borde beziehungsweise eine Absenkung der Fahrzeuge gefordert.

Bei der Verkehrsgesellschaft Meißen (VGM) stoßen sie damit auf offene Ohren. „Die Kritik ist berechtigt“, erklärt der stellvertretende Betriebsleiter Jörg Weinhardt. Denn die Haltestellen an der B 169 seien nicht mit einem Niederflurboard ausgebaut, und der große Höhenunterschied zwischen Straße und Bus erschwere den Ein- und Ausstieg.

Niederflurbusse könnten seiner Meinung nach zwar tatsächlich so weit abgesenkt werden, dass der Höhenunterschied auch bei nichtausgebauten Haltestellen problemlos bewältigt werden kann. Allerdings sei dabei immer der Zeitfaktor zu beachten. Das Absenken verlängere nämlich die Halte- und damit auch die Fahrzeit. Zudem sei nur ein Teil der Busse – aktuell sind 182 für die VGM im Einsatz – mit der Niederflurtechnik ausgestattet. „Sinnvoll wäre deshalb der Ausbau der Haltestellen“, sagt Jörg Weinhardt. Das ist jedoch erst mit dem Ausbau der B 169 zwischen Zeithain und Lichtensee geplant. Früheren Angaben des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) zufolge, könnte es damit schon 2017 losgehen.

Für die Neudorfer wäre das eine echte Erleichterung. Denn in den vergangenen Jahren gab es immer wieder Kritik an der Bushaltestelle. Vor allem, weil sie direkt an der B 169 liegt und von den Anwohnern als gefährlich eingeschätzt wurde. Für die Schulkinder hatten sich Gemeinde und Verkehrsgesellschaft deshalb zuletzt auf eine sichere Übergangslösung geeinigt: Die Schulbusse fahren jetzt in den Ort rein, um einen sicheren Ein- und Ausstieg zu gewährleisten.

