Wieder Ärger an der Döbelner Straße Anwohner und Nutzer beschweren sich über die Neigung der Fußwege. Auch die Ampeln rufen Missmut hervor.

Bei der Gestaltung der Döbelner Straße sind die Nutzer über steile Fußwege erschrocken. Auch die Ampel, die seit zwei Wochen in Betrieb ist, sorgt für lange Gesichter. Insgesamt stöhnen die Roßweiner, weil sich die Bauzeit mehr als verdoppelt hat. © Dietmar Thomas

Die Stadträte haben am Donnerstagabend den ersten Doppelhaushalt in der Geschichte der Stadt verabschiedet. Damit legen sie fest, wofür in diesem und im nächsten Jahr Geld ausgegeben werden darf. Ein doch nicht zu verachtender Posten wird der für die Gehwegerneuerung an der Döbelner Straße sein. Die läuft im Moment zwischen Dresdener Straße und dem Eingang zum Markt. Und noch ehe dieser Abschnitt fertiggestellt ist, regt sich Protest unter den Anwohnern und Nutzern.

Stadtrat Steffen Thiele (SPD) sprach in der Ratssitzung die Neigung der Fußwege an. Allen sei aufgefallen, dass die stärker ausfällt als vorher. Deshalb befürchten Kunden vom Friseursalon, den Thieles Schwester an der Döbelner Straße betreibt, dass sie im Winter Probleme auf diesem Gehwegstück bekommen und ins Rutschen geraten könnten.

Die augenscheinlichen Änderungen haben auch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung bemerkt und um beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) eine Erklärung erbeten. Das Lasuv ist für den Ausbau der Staatsstraßen 34 und 39 durch Roßwein zuständig, hat aber auch die Regie für den Gehwegbau mit übernommen. Der Fußweg liegt eigentlich im Zuständigkeitsbereich der Stadt. Die Kommune muss dafür genau wie für die Straßenbeleuchtung auch die Kosten tragen. Die Antwort, die im Rathaus eingetroffen ist, befriedigte die Stadträte augenscheinlich nicht. Bauamtsleiterin Petra Steurer zufolge sei das ursprüngliche Höhenprofil der Straße wieder hergestellt worden. Allerdings wäre das zuletzt durch die Verwerfungen nicht mehr so erkennbar gewesen. „Das stimmt“, bestätigte Karl-Heinz Gillner, der als berufener Bürger für die Stadt Roßwein an den Bauberatungen teilnimmt. Die Neigung von sechs Grad, die erzielt wurde, sei zulässig und aus Gillners Sicht unproblematisch. Rutschgefahr sei dadurch im Winter nicht zu erwarten. Gillner verweist darauf, dass Anwohner vor jedem neuen Bauabschnitt eingezogen worden sind und die Baupläne insgesamt lange vor Baubeginn ausgelegen haben. Änderungen während der Ausführungen seien nahezu ausgeschlossen. Das stellte auch Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) in der Ratssitzung so dar. Trotzdem ist des Steffen Thiele wichtig, dass bei künftigen Bauprojekten genauer darauf geachtet wird, ob die Lösungen praktikabel sind. „Die Leute müssen auch damit zufrieden sein“, findet Thiele.

Eher unzufrieden sind einige Roßweiner im Moment mit den neuen Ampelanlagen an der Kreuzung Döbelner-/Dresdener- sowie Poststraße. Wie mehrere Stadträte schildern, staue sich der Verkehr dort zu Stoßzeiten bis zum Hotel Stadt Leipzig in Richtung Döbeln beziehungsweise bis zur Muldenbrücke stadtauswärts in Richtung Etzdorf. „An die Ampeln werden sich die Leute gewöhnen“, ist sich Karl-Heinz Gillner sicher. „In Döbeln gibt es auch immer mehr davon.“

Notwendig sind die Anlagen einerseits zum Schutz der Fußgänger und andererseits wegen der engen Schleppkurven, in denen sich Lastwagen sonsten nicht gefahrlos begegnen könnten. Damit hat der Rathauschef schon mehrfach begründet, weshalb die Ampeln notwendig sind. Trotzdem zeigten einige der Räte wenig Verständnis für die mehr als 100 000 Euro, die die Anlagen kosten.

Bürgermeister Lindner weckte lediglich die Hoffnung, dass noch was an den Taktzeiten der Ampeln geändert werden kann. Ansonsten sei daran nichts zu rütteln. Außerdem räumte er ein, „dass das Mitspracherecht der Stadt nicht ganz so erfolgreich umsetzen lässt, wie es sich die Kommune wünscht“. Gleichwohl appellierte er: „Wir haben nach langen Diskussionen gewusst, was wird bekommen. Und darüber sollten wir froh sein.“

Unter heutigen Gesichtspunkten würde es wohl keinen Ausbau dieses sogenannten Innenstadtrings von Roßwein mehr geben. Dazu sei die Straße viel zu wenig befahren und von der Bedeutung her zu gering. Der Freistaat ist gerade dabei, die Staatsstraßen in drei Kategorien einzuteilen. Lindner befürchtet, dass der Innenstadtring bei der Neubewertung unter diejenigen Straßen gefallen wäre, an denen wenig bis gar nichts gemacht werden sollte.

Als Fertigstellungstermin für den Staatsstraßenausbau in Roßwein steht der 30. Juli. „Im jetzigen Abschnitt liegen die Arbeiten im Zeitplan“, so die Bauamtsleiterin. Das Lasuv beantwortet Anfragen zur Baustelle in Roßwein am Freitag nicht.

zur Startseite