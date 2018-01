Wie zufrieden sind die Einwohner mit den neuen Abwassergebühren? Die neuen Preise für die Gohrischer Ortsteile sind beschlossen. Die SZ hat nachgefragt, wie sie in den einzelnen Dörfern ankommen.

Eingeleitetes Abwasser muss bezahlt werden. © Foto: Hübschmann

Gohrisch. Pünktlich in der letzten Sitzung vor Weihnachten beschloss der Gohrischer Gemeinderat die neu kalkulierten Abwassergebühren für die Ortsteile Papstdorf, Kleinhennersdorf sowie Cunnersdorf.

Für Cunnersdorf wurden die angekündigten 3,80 Euro pro Kubikmeter Abwasser und eine jährliche Grundgebühr von 20 Euro per Beschluss festgelegt. Für die Bewohner des Ortes ein Erfolg, zahlten sie doch jahrelang mit 5,85 Euro pro Kubikmeter den höchsten Abwasserpreis bundesweit.

Die Freude über die Gebühr und darüber, dass diese rückwirkend ab Januar 2017 in Kraft tritt, ist groß. Laut Jürgen Scharfe von der AG Abwasser hätten sich sehr viele Einwohner des Ortes bei den Verantwortlichen bedankt, dass der Preis nun um ganze zwei Euro gesunken ist. Auch Gemeinderat Uwe Börner (Grüne) kann nur Positives aus Gesprächen mit Cunnersdorfern berichten. Alle freuten sich, dass sie endlich niedrigere Gebühren zahlen.

Für die beiden anderen Ortsteile, die gemeinsam an eine Kläranlage in Kleinhennersdorf angeschlossen sind, beschloss der Rat 4,70 Euro pro Kubikmeter Abwasser sowie die Grundgebühr von 44 Euro. In Kraft tritt diese Regelung am 1. Februar 2018. Zuvor hatte der neu kalkulierte Kubikmeterpreis von 4,96 Euro plus 20 Euro Grundgebühr für Empörung in den beiden Ortsteilen gesorgt. Dass sich der Preis für sie drastisch erhöhen sollte, fanden die Bürger ungerecht. Jetzt wird lediglich um 5 Cent pro Kubikmeter erhöht.

Wie kommen nun die tatsächlich beschlossenen Gebühren bei den Papstdorfern und Kleinhennersdorfern an? Dem Papstdorfer Ortsvorsteher Harald Vetter (Freie Wählergemeinschaft) zufolge seien alle Anwohner, mit denen er gesprochen hat, sehr zufrieden mit den letztendlich beschlossenen Gebühren. Zuvor hätten ihn viele Papstdorfer aufgebracht angerufen und sich über die geplante Erhöhung beschwert, sagt er. Die Empörung habe sich aber nach dem Beschluss gelegt und er habe nichts Negatives mehr gehört. Wie man in Kleinhennersdorf denkt, ist nicht bekannt. Ortsvorsteher Mike Hartmann (FWG) war bisher nicht zu erreichen.

