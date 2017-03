Wie zu Omas Zeiten Im Museum Schloss Schleinitz beginnt die Saison. Die Handwerker haben sich viel Neues einfallen lassen.

zurück Bild 1 von 3 weiter Gabriele Doleschal dreht mal am kleinen Riesenrad. Um dieses und viele weitere Ausstellungsstücke wurde die Sammlung von Kinderspielzeug im Museum Schloss Schleinitz erweitert. © Claudia Hübschmann Gabriele Doleschal dreht mal am kleinen Riesenrad. Um dieses und viele weitere Ausstellungsstücke wurde die Sammlung von Kinderspielzeug im Museum Schloss Schleinitz erweitert.

Ernten wie früher. Zum Saisonhöhepunkt, dem traditionellen Handwerker- und Dreschtag, wird alte Technik vorgeführt.

Das ist der gute, alte Plattenschrank. Die Ausstellung zu Rundfunk- und Fernsehgeräten wurde umgestaltet und erweitert.

Die Winterruhe im Museum Schloss Schleinitz ist längst vorbei. Auch am Montag werkelten viele der 74 Mitglieder des Fördervereins Schloss Schleinitz in den Ausstellungsräumen und Werkstätten des Museums für ländliches Brauchtum. Schließlich soll zur Saisoneröffnung am kommenden Sonntag alles fertig sein. Im vergangenen Jahr zählte das Museum zu seinen sonntäglichen Öffnungszeiten und zu den beiden Großveranstaltungen, dem Kinderfest und dem Handwerker- und Dreschtag, rund 3 500 Besucher.

„Es ist natürlich schwierig, die Gäste bei der Stange zu halten. Deshalb arbeiten wir ständig daran, die Ausstellungen zu erweitern, etwas Neues anzubieten“, sagt Hartmut Oefner, der stellvertretende Vereinsvorsitzende. So sind im Postzimmer, das vom 77-jährigen Eberhard Schoob aus Lommatzsch betreut wird, von vielen der früheren Lommatzscher Poststellen deren eigene Stempel ausgestellt. Bis 1990 gab es im Lommatzscher Land 50 Poststellen, heute keine einzige mehr.

Auch die erst im vergangenen Jahr eröffnete Dauerausstellung zur Landwirtschaft wurde erweitert. „Wir bereiten uns aber jetzt schon auf unseren Saisonhöhepunkt, den Handwerker- und Dreschtag am 3. September vor, der ganz im Zeichen des 500-jährigen Bestehens der Lommatzscher Pflege steht“, sagt Oefner. Erstmals mit einbezogen wird das Schloss, in dem es eine Ausstellung zu 500 Jahren Reformation sowie in der Kapelle eine Ausstellung eines Numismatikers geben wird.

Zu entdecken gibt es aber auch im Museum immer etwas Neues. So in der von Harro Faßbinder betreuten Nähmaschinen-Ausstellung eine der ältesten Nähmaschinen der Welt. Sie stammt aus dem Jahre 1865. „Leider ist sie nicht mehr funktionsfähig, weil sie mit gebogenen Nadeln mit einer Rille im Schaft arbeitet. Solche Nadeln gibt es nicht mehr, wir sind aber auf der Suche“, sagte Faßbinder. 60 Nähmaschinen sind zu sehen, weitere 100 lagern im Fundus. Der Platz reicht nicht aus, um alle zu zeigen.

Viel neues, altes Spielzeug zeigt die Kinderspielzeugausstellung, und auch bei Radios und Fernsehgeräten wurde umgebaut. Das wird von Michael Wolf gemacht, einem der jüngeren Vereinsmitglieder. Die meisten hingegen haben die 70 schon überschritten. Was sie nicht daran hindert, Woche für Woche ins Museum zu kommen, um ihre Werke zu präsentieren.

Das Museum in Schleinitz hat ab dem 2. April jeden Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt kostet für Erwachsene drei Euro, Kinder 1,50 Euro.

