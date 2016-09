Wie Zschaitz wieder in Schwung kommt Die Aufbruchstimmung im Dorf ist abgeebbt. Es sollen wieder mehr Leute für die Organisation von Festen gefunden werden.

In diesem Jahr gab es zum Dorf- und Vereinsfest ein Human-Soccer-Turnier. Die Räte diskutieren, ob es im nächsten Jahr wieder ein Fest geben soll. Doch dafür sind mehr Leute für die Organisation notwendig. © André Braun

Das Dorf- und Vereinsfest in diesem Jahr ist gut gelaufen. So schätzen das die Organisatoren ein. Trotzdem müsse sich etwas ändern, so Gemeinderätin und Vorsitzende des Faschingsvereins Ina Plato.

Es wurde grundsätzlich über die Frage diskutiert, ob es im nächsten Jahr wieder ein solches Fest geben soll. Ullrich Brückner brachte es auf den Punkt: „Ja, es soll wieder gefeiert werden. Wir dürfen diese Tradition nicht abreißen lassen. Wir können froh sein, dass sich nach fünf Jahren wieder Leute gefunden haben, die das Fest organisierten.“ Doch dafür muss sich einiges ändern.

„Die Aufbruchstimmung, wie ich sie vor ein paar Jahren in Zschaitz erlebt haben, ist abgeebbt“, so Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos). Es fehle der Enthusiasmus. Die Arbeit müsse auf mehr Schultern verteilt werden. Dabei geht es nicht nur um das Fest.

Er erinnert daran, dass in diesem Jahr im Naherholungszentrum am Burgberg keinen Arbeitseinsatz gab. Eigentlich sollte im Rahmen von „Jugend bewegt Kommune“ eine Multifunktionsfläche entstehen. Das Pflaster und die Borde seien da, aber es fehle die Arbeitskraft. „Wir brauchen auch Mitstreiter, die nicht in Vereinen organisiert sind. Leute, die sich für ihr Dorf engagieren“, so der Bürgermeister. Nur so sei es möglich, dass sich etwas in der Gemeinde bewege und auch das Dorf- und Vereinsfest organisiert werden kann.

„Wir müssen uns im Dezember oder Januar treffen, um mit der Organisation zu beginnen. Es muss festgezurrt werden, was wir wollen und was wir machen. Danach werden die Aufgaben verteilt“, so Ina Plato. Gemeinderat Ottmar Kunze meinte, dass das Angebot bei einem Fest verbessert werden müsse, um mehr Leute zu begeistern. Dafür müsse auch der finanzielle Rahmen stimmen. „Das Fest in diesem Jahr hat sich selbst getragen. Und es ist auch noch etwas für die Vereine übrig geblieben“, sagte Ina Plato.

Gemeinderätin Kerstin Konrad erinnerte an Zeiten, in denen es einen Koordinator gab, der die Fäden zusammenhielt. Die Bürgerarbeiterin gibt es nicht mehr, auch keinen Dorfclub, der vor Jahren das Fest organisierte und sich engagierte. Es könne aber auch nicht sein, dass der Bürgermeister diese Aufgabe übernimmt, so Kerstin Konrad.

Ina Plato schlug vor, ein Team zusammenzustellen. Im besten Fall übernehme die Leitung ein rüstiger Rentner, der sich einbringen will und die Zeit dafür habe. Immo Barkawitz will einen Aufruf im Gemeindeblatt veröffentlichen. Auch junge Leute gehörten zur Gemeinde, die sich ebenfalls an der Organisation beteiligen könnten.

Von Gemeinderat Ronald Göllnitz kam eine grundsätzliche Anregung bezüglich der Werbung für die Veranstaltungen in der Gemeinde. Diese müsse zeitig genug und vor allem auffällig erfolgen. Göllnitz denkt dabei an größere Werbebanner an der Kreisstraße.

zur Startseite