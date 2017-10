Wie wird man ein Feuerwehrmann? Der Leiter der Mittelherwigsdorfer Ortsfeuerwehr sagt, wie es geht und warum eine starke Jugendwehr allein nicht hilft.

zurück Bild 1 von 2 weiter Beim Tag der offenen Tür mussten beim Dreikampf auch die Nachwuchsteams am Wochenende mehrere Stationen meistern. Hannah und Florian von der Jugendfeuerwehr Olbersdorf füllen gerade ein Wasserbecken mit einem Schlauch. © Rafael Sampedro Beim Tag der offenen Tür mussten beim Dreikampf auch die Nachwuchsteams am Wochenende mehrere Stationen meistern. Hannah und Florian von der Jugendfeuerwehr Olbersdorf füllen gerade ein Wasserbecken mit einem Schlauch.

Seit 2014 ist René Kientopp Leiter der Ortsfeuerwehr Mittelherwigsdorf. Beim Tag der offenen Tür konnte er unter anderem auch zeigen, wie groß ihre Jugendfeuerwehr ist. Dennoch werden dringend aktive Kameraden gebraucht.

Die Mittelherwigsdorfer Ortsfeuerwehr hatte am vergangenen Sonnabend zu einem Tag der offenen Tür mit Dreikampf und einer Technikschau an ihr Depot eingeladen. Solche Veranstaltungen sind auch eine gute Möglichkeit, um Interesse für eine Mitarbeit in einer freiwilligen Feuerwehr zu wecken. Denn Feuerwehrmänner werden dringend gebraucht. Die SZ sprach darüber mit Mittelherwigsdorfs Ortswehrleiter René Kientopp.

Herr Kientopp, wie wird man ein aktiver Feuerwehrmann in einer freiwilligen Feuerwehr?

Man muss erst einmal Interesse für die Feuerwehr mitbringen. Es ist nicht zwingend notwendig, 18 Jahre alt zu sein. Der Einstieg geht auch mit 16. Die Ausbildung zum Feuerwehrmann dauert zwei Jahre. Danach ist man Truppmann und wäre 18 Jahre alt. Die Ausbildung besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil erfolgt bei der Feuerwehr in Zittau und der zweite bei der jeweiligen Ortswehr, von der der Interessent herkommt. Vorher ist zwar schon eine Mitarbeit möglich, ich kann aber jemanden ohne Ausbildung bei Gefahrensituationen nicht einsetzen. Später sind weitere Qualifizierungen zum Atemschutzgeräteträger, Maschinen- sowie Trupp-, Gruppen- und Zugführer möglich.

Welche Voraussetzungen muss man dafür mitbringen?

Man muss gesundheitlich fit sein. Ohne eine ärztliche Untersuchung geht gar nichts. Dazu gehört ein Belastungs-EKG, ein Seh- und Hörtest sowie Lungenröntgen. Möglichst sollte man keine Höhenangst haben.

Wie sind Sie zur freiwilligen Feuerwehr gekommen?

Ich selber bin sozusagen mit 18 Jahren von der Straße gekommen und Feuerwehrmann geworden, weil ich Leuten helfen wollte. Man muss also vorher nicht unbedingt bei der Jugendfeuerwehr gewesen sein. In meiner Familie ist bis dahin keiner bei der Feuerwehr gewesen. Aber ein paar Kumpels aus unserem Jugendklub. Und seit 2014 bin ich nun Ortswehrleiter.

Infos zur Gemeindewehr zurück 1 von 4 weiter Die Gemeinde Mittelherwigsdorf plant jedes Jahr einen größeren Betrag für die Einsatzbereitschaft ihrer Feuerwehr ein. Angefangen von der Schutzausrüstung, Wartungskosten bis hin zu Versicherungen und Lohnausfällen sind das allein in diesem Jahr reichlich 141000 Euro. Die Gemeindefeuerwehr besteht aus drei Ortswehren. Mittelherwigsdorf: 28 aktive Mitglieder; jeweils ein Löschfahrzeug, Gerätewagen, Mannschaftstransportwagen. Oberseifersdorf: 20 aktive Mitglieder; jeweils ein Löschfahrzeug, Mehrzweckfahrzeug. Eckartsberg: 36 aktive Mitglieder; jeweils ein Löschfahrzeug, Mannschaftstransportwagen.

Gibt es Einsätze, die in all den Jahren bei Ihnen immer noch im Hinterkopf in Erinnerung sind, weil sie besonders dramatisch waren?

Eigentlich nicht. Dramatische Einsätze muss man so lange ausdiskutieren, bis nichts mehr hängen bleibt. Zu so einem Einsatz zählte eine Hilfeleistung bei einem schweren Verkehrsunfall, zu dem wir vor einigen Jahren auf der B 96 am Landberg bei Oderwitz ausgerückt waren.

Die Mittelherwigsdorfer Ortswehr hat eine starke Jugendfeuerwehr, wie viele werden davon mal Feuerwehrmänner?

Unsere Nachwuchsarbeit ist schon seit vielen Jahren gut. Aber wenn von den jetzt 17 mal zwei für die aktive Wehr übrig bleiben, ist das schon viel. Durch Lehre und Wegzüge ist das leider so. In diesem Jahr haben wir aber eine Jugendliche in den aktiven Dienst übernehmen können.

Um die Arbeit der Kameraden etwas zu entlasten, sind Sie gerade dabei, eine neue Abteilung zu gründen?

Ja, wir haben dafür bereits unsere Satzung geändert. Die Unterstützungsabteilung ist für Leute gedacht, die beim aktiven Dienst nicht mehr mitmachen können, aber trotzdem helfen wollen. Sie können beispielsweise nach Einsätzen Kaffee und Tee kochen, schon mal Bockwürste warm machen, helfen, die historische Technik zu pflegen oder beispielsweise bei Hochwassereinsätzen Sandsäcke füllen.

Wie groß ist Ihre Ortswehr?

Wir sind 28 aktive Kameraden – darunter vier Frauen – und haben neun Atemschutzgeräteträger. Das ist ein guter Schnitt. Und wenn das nicht reicht, unterstützen wir uns ja bei den Einsätzen innerhalb der Ortswehren der Gemeinde gegenseitig.

Wie viele Einsätze hat die Mittelherwigsdorfer Ortswehr so im Jahr?

Im vergangenen Jahr hatten wir drei Brandeinsätze, vier Hilfeleistungen – unter anderem wegen umgestürzter Bäume – einen Tiereinsatz wegen einer Schlange, zwei sonstige Einsätze und drei Fehlalarmierungen. Zudem planen wir in jedem Jahr zwei bis drei Übungen.

zur Startseite