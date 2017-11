Wie wird die Bunte Republik wieder bunt? Die Fest-Organisation versank dieses Jahr im Verwaltungschaos. Nun versuchen drei Gruppen, die Abläufe zu verbessern.

Die ausgelassene Stimmung während der BRN 2017 stand im Kontrast zu den problematischen Vorbereitungen. Die Beteiligten verlangen Änderungen. © Sven Ellger

Lange Wartezeiten, Frust bei Anwohnern und Gewerbetreibenden – die Organisation der Bunten Republik Neustadt (BRN) lief in diesem Jahr alles andere als rund. Seit Langem gibt es Kritik an der zunehmenden Kommerzialisierung. Doch das Anmeldechaos in diesem Jahr brachte das Fass zum Überlaufen und die Schwafelrunde zum Aufgeben. Der lose Verband hatte sich bisher um die Vermittlung zwischen Verwaltung, Händlern und Anwohnern gekümmert. Nach der BRN 2017 löste sie sich auf. Nun versuchen verschiedene Akteure, dem größten Stadtteilfest Dresdens wieder auf die Beine zu helfen.

Die Anwohner: BRN-Konzept schlägt Vereinsgründung und Satzung vor

Magnus Hecht ist nicht nur Ur-Neustädter, sondern auch Vorstand des Kulturzentrums Scheune und ehemaliges Mitglied der Schwafelrunde. In diesem Jahr ist eine weitere Funktion hinzugekommen: BRN-Beauftragter. Im Auftrag des Stadtteilhauses hat Hecht ein Konzept entwickelt, um die Organisation der Bunten Republik zu verbessern und sie wieder bunter und nachbarschaftlicher zu machen. Seine Vorschläge stellte er am späten Dienstagabend erneut im Stadtteilhaus vor und diskutierte mit den Neustädtern vier Ideen.

Die Gründung eines Beirats, der – ähnlich wie in der Stadt bereits bestehende Gremien wie der Senioren- oder Kleingartenbeirat – mehrmals im Jahr zusammentrifft und über die wichtigsten Fragen diskutiert. „Die Schwafelrunde hat auch daran gekrankt, dass sie zu unverbindlich war“, sagt Hecht. Das wäre bei einem Beirat anders. Auch ein BRN-Büro könnte eingerichtet werden. Platz wäre in dem umgebauten Container auf der Louisenstraße, in dem unter anderem die sogenannte Neustadt-Kümmerin ihre Sprechstunde hat.

Als besonders wichtig stuft Hecht das zweistufige Anmeldeverfahren ein. So könnten sogenannte Insellösungen, die es bereits seit Jahren vereinzelt gibt, stärker gefördert werden. Dabei gibt es einen Verantwortlichen, der die Organisation von ganzen Straßenzügen oder Plätzen übernimmt. So entstehen kleine Festmeilen mit einem besonderen Konzept. Dass Bierwagen neben Bierwagen oder Boxenturm neben Boxenturm steht, wird vermieden. Bei einem zweistufigen Anmeldeverfahren werden solche Inseln zuerst – beispielsweise zwischen Januar und März – angemeldet. Danach dürften sich einzelne Stände an freien Plätzen dazusortieren.

Auch über eine Festsatzung wurde am Dienstagabend diskutiert. Andere Veranstaltungen wie der Striezelmarkt oder das Stadtfest haben bereits eine. Die wäre ein gutes Mittel, um die Kommerzialisierung zu stoppen. Denn zum einen könnten höhere Gebühren für Bierwagen festgeschrieben werden. Aber auch Quoten wären denkbar. So könnte etwa für die Louisenstraße festgeschrieben werden, dass dort zehn Prozent Bierwagen, 40 Pozent Gastro-stände und 50 Prozent Kulturelles Platz finden soll. Allerdings sind besonders hier die Anwohner gefordert. „Die Neustädter müssen uns Stadträten sagen, was sie von ihrer BRN wollen“, sagt Johannes Lichdi (Grüne).

Die Wissenschaftler: Studie soll die Bedeutung des Festes deutlich machen

Der Görlitzer Professor Matthias Munkwitz und seine Studenten von der Hochschule Zittau/Görlitz haben sich wissenschaftlich mit der BRN beschäftigt. Unter anderem wurden in diesem Jahr Anwohner, Besucher und Veranstalter befragt. „Ein einheitliches Bild ist nicht zu erkennen“, sagt Munkwitz. „Es gibt Stimmen, die der These ‚früher war alles ein bisschen besser‘ anhängen. Aber auch Wünsche nach einem Neuanfang und Veränderungen wurden laut.“ Das Gutachten soll vor allem dazu dienen, die Identität der BRN herauszufinden und die Bedeutung des Festes – auch über die Stadtgrenzen hinaus – zu verdeutlichen. Derzeit steht die Zahl von etwa 8 000 Übernachtungen pro Jahr im Raum, um die 150 000 Besucher strömen am dritten Juniwochenende durch die Straßen der Äußeren Neustadt.

Die Politiker: Frühere Information und mehr Transparenz gefordert

Auch aus den politischen Lagern gibt es Unterstützung. Einstimmig votierten die Neustädter Ortsbeiräte am Montagabend ein Antrag der Stadtratfraktionen von Linken und Grünen. Demnach sollen die Politiker aus dem Szeneviertel künftig in jeder Januar-Sitzung über den aktuellen Stand der Festorganisation informiert werden. Außerdem wird gefordert, dass das sogenannte Sicherheitskonzept verständlich öffentlich gemacht wird. Seit 2016 wird in diesem Konzept festgesetzt, wo Aufbauten erlaubt und verboten sind. Möglichst bald soll zudem Licht in das diesjährige BRN-Chaos gebracht werden. Linke und Grüne fordern, dass die Gründe für die schlechte Organisation ausgewertet werden. 2017 war erstmals das Straßenbauamt zuständig, zuvor das Ordnungsamt. Die Chefs beider Ämter schieben sich die Schuld zu.

