Wie wird das Bahnstreicheln gestoppt?

Ein Motiv der DVB-Kampagne aus dem Sommer 2017. © DVB

Verteter der Stadtverwaltung und der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) haben sich zum Phänomen „Bahnstreichler“ zusammengesetzt. Bereits seit Jahren wird in der Neustadt – vorwiegend an der Kreuzung Rothenburger/Louisenstraße – die Hand nach den Gefährten ausgestreckt. Häufig müssen die Fahrer Umwege nehmen, damit niemand gefährdet wird.

Im vergangenen Jahr gingen die DVB erstmals aktiv vor: Sie hingen Plakate auf und wollten die Streichler so abhalten. Sätze wie „Zum Streicheln in den Zoo“ waren darauf zu lesen. Ob die Kampagne gewirkt hat, können die Verkehrsbetriebe noch nicht einschätzen. Auch ob sie in diesem Jahr fortgesetzt wird, ist noch unklar.

Nun sollen weitere Ansätze gefunden werden. Ideen gebe es bereits, sagt DVB-Sprecher Falk Lösch. Noch könne er aber nichts verraten. Außer, dass es ein weiteres Treffen geben soll, diesmal auch mit der Neustädt-Kümmerin Manuela Möser sowie Matthias Imhof, dem Leiter des Polizeireviers Nord. (SZ/sh)

zur Startseite