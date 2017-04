Wie wichtig ist der Parkplatz am Blauen Wunder? Am Mittwoch entscheidet der Dresdner Stadtrat über die Parkfläche an der Brücke. Anwohner und Händler sind uneins - hier kommen sie zu Wort ...

Der Parkplatz unterhalb des Blauen Wunders ist immer voll. Geht es nach der Ratsmehrheit, darf unter der Brücke bald nicht mehr geparkt werden. © Sven Ellger

Dienstagmorgen, zehn Uhr am Schillerplatz. Es ist Markttag wie jede Woche dienstags, donnerstags und samstags. In den Zufahrtsstraßen rund um das Areal staut es sich. Genervte Kunden stehen in einer langen Schlange vor dem Parkhaus der Schillergalerie. Der Parkplatz an der Elbe unterhalb des Blauen Wunders ist brechend voll. Auto an Auto steht dort. Bezahlen muss hier niemand etwas, denn das Parken wird hier nur geduldet.

Ein offizieller Stellplatz ist die Fläche des Freistaates nicht, denn sie liegt im Landschaftsschutzgebiet. Die Zahl der Stellflächen an der Elbe will die Stadtratsmehrheit eindampfen. Mit einem Antrag, der an diesem Mittwoch im Stadtrat auf der Tagesordnung steht, wollen sie das Parken unterhalb der Brücke aus Brandschutzgründen zum Teil verbieten.

Die Stellfläche soll kleiner werden. Der Parkplatz werde in der jetzigen Größe nicht benötigt, außerdem rage er ins Naturschutzgebiet hinein, begründet Linken-Stadtrat Tilo Wirtz. Der Ortsbeirat Blasewitz sprach sich gegen den Antrag und damit für den Parkplatz aus. Nun muss der Stadtrat darüber entscheiden. Doch was sagen eigentlich Anwohner und Händler dazu? Hier sechs Meinungen, aufgegriffen im Markttreiben auf dem Schillerplatz:





Michael Schmidt, Käsehändler: Für meine Kunden sind die Stellplätze immens wichtig. Viele meiner Stammkunden kommen zu Markttagen mit dem Auto. Einige sind schon älter und nicht mehr so gut zu Fuß. Sie schätzen dann die kurzen Wege vom Parkplatz zum Markt. Andere haben ihr Kind mit und wollen mit Nachwuchs und Einkäufen keine langen Strecken laufen.







Anne Dobers, Marktbesucherin: Ich brauche den Parkplatz nicht. Innerhalb der Stadt bin ich nur mit dem Fahrrad unterwegs. Auch heute zum Markt bin ich geradelt, so finde ich immer einen Platz und habe keinen Stress. Im Landschaftsschutzgebiet sollte man gar nicht parken dürfen. Hier im Umkreis gibt es doch genügend Stellflächen. Was ich lieber unterhalb der Brücke hätte? Bänke.







Michael Tille, Anwohner: Am Blauen Wunder parke ich immer, wenn ich einkaufen oder mal essen gehe. Ich kann keine weiten Strecken mehr laufen. Ich wohne seit Jahrzehnten in Blasewitz, und über die Jahre wurden es immer weniger Stellplätze. Hier gibt es die letzte Chance, kostenlos zu parken. In der Schillergalerie kostet es pro Stunde knapp zwei Euro. Das ist sehr teuer.







Annette Petrasch, Anwohnerin: Mich stört, dass immer wieder argumentiert wird, die Besucher der Restaurants, Biergärten und Cafés brauchen den Platz. Gerade wer abends sein Bier im Biergarten trinkt, sollte nicht mit dem Auto kommen. Ich brauche diese Stellfläche nicht, die schöne Landschaft an der Elbe sollte nicht durch die vielen parkenden Autos zerstört werden.







Stefan Höfer, Geschäftsmann: In Dresden und speziell in Blasewitz bin ich vor allem dienstlich unterwegs. Ich habe keine Zeit, ewig nach einem Platz zu suchen, und wäre froh, wenn die bekannten Plätze bestehen bleiben. Hier gibt es so viele Büros und Kanzleien, die brauchen Parkplätze für ihre Kunden. Heute bin ich mal nur als Tourist da und will vom Schillerplatz aus die Stadt erkunden.







Günter Ziepke, Gurkenhändler: Früh um neun beginnt der Markttag, wenn ich dann erst ankomme, ist alles voll, und ich finde keinen Platz.Also muss ich spätestens 6.30 Uhr da sein. Das zeigt doch, wie wichtig die Parkflächen für den Schillerplatz sind. Mir erschließt sich die Argumentation mit dem Naturschutzgebiet nicht. Warum wurde es jahrelang erlaubt und jetzt plötzlich nicht mehr?



Porträtfotos: René Meinig

