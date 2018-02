Wie weiter mit der Lausitz?

Weißwasser. Die sächsische Staatsregierung lädt gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung knapp 300 Teilnehmer zu einem „Lausitz Forum“ am 8. März nach Weißwasser. „Wir verschicken derzeit die Einladungen an die regionalen Akteure“, sagte Maria Müller, Referentin in der Dresdener Staatskanzlei dem TAGEBLATT auf Nachfrage. Die Gespräche unter Ausschluss der Öffentlichkeit sollen in der Telux stattfinden.

Im Mittelpunkt der Diskussion steht die Frage, wie es mit der Lausitz nach der Kohle weiter geht. Es gehe darum, so heißt es aus Dresden, „die Akteure vor Ort nach Ideen für die Zukunft zu fragen und zu erörtern, wie sie die Politik dabei unterstützen kann“. Dazu wollen sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), die geschäftsführende Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) und Vertreter aus Brandenburg vor Ort ein Bild machen.

Immerhin sind seit 1990 die Industriearbeitsplätze rückläufig. Dementsprechend, so heißt es in fast jedem Bericht der Gesellschaft für Konsumforschung, ist der Landkreis Görlitz mit 18 157 Euro pro Kopf in Sachen Kaufkraft das Schlusslicht im gesamten deutschsprachigen Raum. Hinzu kommen Probleme bei der Finanzausstattung der Kommunen, der Ärztemangel und Defizite in der Infrastruktur. (ckx)

