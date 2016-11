Wie weiter mit der Brücke? Für mehr als eine Million Euro hat Hochkirch in diesem Jahr Hochwasserschäden beseitigt. Aber nicht überall geht’s voran.

© Uwe Soeder

Das teuerste Projekt wurde Anfang September eingeweiht: Rund 700 000 Euro hat das neue Feuerwehrhaus im Ortsteil Breitendorf gekostet, das als Ersatz für das beim Hochwasser 2013 überschwemmte Spritzenhaus gebaut wurde. Vorige Woche war nun in Kleinzschorna offizielle Übergabe. Dort waren der Bach verlegt, eine neue Brücke gebaut und ein Durchlass vergrößert worden. Rund 1,2 Millionen Euro hat die Gemeinde Hochkirch in diesem Jahr bisher ausgegeben, um Hochwasserschäden zu beseitigen. Geplant waren allerdings Baumaßnahmen für insgesamt 2,5 Millionen Euro, erläuterte Jens Sterzel, der die Vorhaben koordiniert, jetzt im Gemeinderat. Jedoch müssen zwei Vorhaben erneut verschoben werden. Denn für den Neubau der Schanzenbrücke bei Niethen gibt es immer noch keine Genehmigung. Dabei war die Priorität bereits im Wiederaufbauplan wenige Monate nach dem Hochwasser als „sehr hoch“ eingestuft worden. Immerhin soll künftig viel mehr Wasser durchpassen als bisher, damit angrenzende Flächen nicht mehr überschwemmt werden. Aber nun gibt es Auseinandersetzungen mit dem Denkmalschutz. Die zuständige Behörde beim Landratsamt hat den Abriss der alten Brücke abgelehnt, die Gemeinde ging in Widerspruch. Die Brücke sei ja nicht mehr im ursprünglichen Zustand erhalten, sondern früher schon mal verändert worden, sagt Bürgermeister Norbert Wolf (CDU). Aber auch nach einem Vor-Ort-Termin mit Denkmalschützern aus Dresden gibt es noch kein grünes Licht, stattdessen Hausaufgaben für die Gemeinde. Laut Wolf wurde gefordert, noch mal die Standfestigkeit der Brücke zu untersuchen und zu klären, was ein denkmalgerechter Aufbau kosten würde.

Aber auch beim Kuppritzer Park geht’s bisher nicht voran, weil immer noch eine Genehmigung fehlt. In Rodewitz dagegen wird in der Nähe der ehemaligen Mühle noch an einer Brücke gebaut. Dort gab es Verzögerungen, deshalb muss die Erneuerung der Straße wahrscheinlich auf 2017 verschoben werden.

zur Startseite