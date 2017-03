Wie weiter nach dem Technik-Klau? Auf dem Modellflugplatz der Großenhainer wurden wichtige Anlagen gestohlen. Nun müssen die Modellflieger umsatteln.

zurück Bild 1 von 3 weiter Vereinsvorsitzender Volker Weigt zeigt das Gelände der Großenhainer Modellsportler am Flugplatz Beiersdorf. Hier wurde vermutlich am 25. Februar eingebrochen. Wer hat etwas gesehen? Wer kann dem Verein Hinweise geben? © Anne Hübschmann Vereinsvorsitzender Volker Weigt zeigt das Gelände der Großenhainer Modellsportler am Flugplatz Beiersdorf. Hier wurde vermutlich am 25. Februar eingebrochen. Wer hat etwas gesehen? Wer kann dem Verein Hinweise geben?

Vier Solarzellen waren auf dem Dach angebracht, eine am Zaun. So wurden die Akkus ohne Lärm geladen.

Unter dem Tisch der Sitzgruppe war dieser Elektroschaltschrank für Flugzeugakkus. Der Schaden: 3000 Euro.

Der Start in die neue Saison der Großenhainer Modellsportler steht kurz bevor – und nun das: Dreiste Diebe stahlen um den 25. Februar herum vom Modellflugplatz Beiersdorf fünf Solarmodule und den Elektroschaltschrank im Wert von etwa 3 000 Euro (SZ berichtete). Vereinsvorsitzender Volker Weigt ist noch immer entsetzt: „Das bringt uns nun wieder eine Menge Arbeit, wir müssen alles neu anschaffen und neu installieren“, klagt er.

Die Solartechnik war erst im vorigen Jahr angeschafft worden, um die Modellflugzeuge elektrisch aufladen zu können. Denn eine Stromleitung gibt es hier im Außengelände nicht. Die Akkus, mit denen die Modelflugzeuge fliegen, müssen nun wieder in den Fahrzeugen der Mitglieder aufgeladen werden. Oder es kommen Flugzeuge mit Verbrennungsmotoren zum Einsatz. „Die haben allerdings einen höheren Geräuschpegel“, erklärt Volker Weigt. Das werde man auch im Umfeld hören.

Verbrennungsmotoren sind lauter

Geflogen wird zwar nur auf der reichlich einen Hektar großen Anhöhe zwischen Beiersdorf und Ebersbach. Doch die Modellflugzeuge dürfen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang gestartet werden. Die Flugmodellsportler, die auch Mitglieder aus Dresden und Kreischa haben, treffen sich meist sonntags auf ihrem Gelände.

Der Modellsport-Club zurück 1 von 4 weiter Am 20. 1. 1995 in Großenhain gegründet. 17 Gründungs-Mitglieder, heute gibt es circa 50 eingetragene Modellflieger im Verein. Erstes Fluggelände war am Röderneugraben vor Großenhain. Das Umland wurde aber zum Landschaftsschutzgebiet erklärt. Modellflug war dort somit nicht mehr möglich. 1996 bis 2004 war der Verein Gast beim Dresdner Modellflieger des Fliegerclubs Flugzeugwerft Dresden e.V. auf dem Modellflugplatz Lenz. Es war stets Anliegen, ein eigenes Fluggelände zu betreiben, um sich selbstständig zu entwickeln. Quelle: Verein

Links zum Thema Diebstahl bei Modellsportlern

Seit Sommer 2005 hat der Großenhainer Klub bei Beiersdorf sein eigenes Modellfluggelände, das allerdings nicht eingezäunt ist. Vorher war er nur Gast auf anderen Flugplätzen (siehe Infokasten). Zuerst pachteten die Sportler das Gelände mit „offizieller Aufstiegserlaubnis“. Vor sieben Jahren konnten sie den Platz kaufen. „Die von unseren Mitgliedern geflogenen Flugmodelle widerspiegeln die große Vielfalt der heute möglichen Modelltechnik und deren jüngster rasanter Entwicklung“, wirbt Vereinsvorsitzender Volker Weigt, der in Baselitz zu Hause ist. So gibt es hier einfache Elektro-Anfängermodelle und sogar große leistungsstarke Vier-Meter-Segler und deren Schleppmaschinen. „Wir wollen gemeinsam Modellflug betreiben, uns austauschen, ein Stück Freizeit sinnvoll gemeinsam verbringen“, sagt Volker Weigt.

In jeder Saison gibt es auch öffentliche Veranstaltungen – gutes Wetter vorausgesetzt. Ob bei so einer Gelegenheit jemand das Gelände ausgekundschaftet hat? Die Modellflieger wissen es nicht. Sie erhoffen sich Hinweise aus der Bevölkerung, um den Elektroflug bald wieder aufnehmen zu können. Auch im Internet wollen sie schauen, wo die Diebe die gestohlenen Solarpanellen eventuell anbieten. „Denn die Module haben Seriennummern“, so Weigt.

Wenn nun ab etwa Ende März wieder sonntäglich Flugbetrieb auf dem Platz ist, halten die Modellflieger eine freiwillige Mittagspause von 12 bis 14 Uhr ein. „Leider sind wir durch den Diebstahl in unseren Bemühungen wirklich ausgebremst worden“, so der Vereinsvorsitzende. Die Modellsportler haben die Hoffnung, dass es doch eine Spur zu den Dieben geben könnte. Denn dass der Platz mit der Sitzecke bei den Einheimischen bekannt ist, zeigt sich manchmal montags, wenn die Modellsportler auf ihrem Gelände leere Flaschen finden. „Dann hat wohl am Vorabend mal wieder jemand hier Party gemacht.“

Hinweise erbeten an: volker.weigt@modellsport-grossenhain.de

zur Startseite