Wie weiter mit den Wölfen? In Königswartha geht es am Donnerstag um Herdenschutz und die Entwicklung der Wolfsvorkommen.Auch die Meinung der Bürger ist gefragt.

Um die Zukunft der Wölfe in der Region geht es am Donnerstag bei einer Diskussionsrunde in Königswartha. © dpa

Die Wölfe in Sachsen und speziell im Landkreis Bautzen stehen am Donnerstag im Mittelpunkt einer Diskussionsrunde in Königswartha. Das Sächsische Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft und das Landratsamt Bautzen laden dazu ein. Die Struktur des Wolfsmanagements in Sachsen, die aktuelle Entwicklung des Wolfsvorkommens und Maßnahmen des Herdenschutzes werden Themen sein. Deshalb richtet sich die Einladung sowohl an interessierte Bürger als auch an Nutztierhalter. Landrat Michael Harig (CDU) hatte wiederholt gefordert, dass man den Schutzstatus der Wölfe lockern müsste. Er setzte sich zum Beispiel dafür ein, einzelne Tiere schießen zu lassen. Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) forderte, dass die Wolfspopulation und die Art ihres Erhaltungsstatus untersucht werden müsste. Die Veranstaltung findet in der Ausbildungsstätte Königswartha, Gutsstraße 1, statt. Beginn: 18 Uhr. (SZ)

