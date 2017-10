Wie weiter mit Mittelsachsens CDU? Eine einheitliche Linie fehlt nach der Bundestagswahl. Der Freiberger Stadtverband fordert sogar Merkels Rücktritt.

Viele mittelsächsische Christdemokraten hatten damit gerechnet, dass sie bei der Bundestagswahl 2017 einstecken müssen. Das Ergebnis hat am Ende trotzdem viele überrascht. Fast 18 Prozent weniger Zweitstimmen für die etablierte Partei, die auch im Raum Döbeln zahlreiche Bürgermeisterämter besetzt, sowie fast 20 Prozent Verlust für Direktkandidatin Veronika Bellmann (CDU), die 2013 noch mit einer Mehrheit von 51,90 Prozent direkt in den Bundestag gewählt wurde. Die Frage ist nun: Wie geht es weiter für die mittelsächsischen Christdemokraten? Der DA hat sich einmal umgehört.

Landtagsabgeordneter lässt politische Zukunft ab 2019 offen.

Die CDU muss sich ändern und ihren Kurs korrigieren. Diese Bilanz zieht Sven Liebhauser, Landtagsabgeordneter aus Döbeln, aus den Wahlergebnissen für die AfD. Die Partei hatte in der Muldestadt 0,5 Prozent mehr Zweitstimmen geholt als die Christdemokraten. Auch Liebhauser hatte das Ergebnis überrascht. „Bei Bürgergesprächen an den Infoständen zeichnete sich eine Tendenz ab, aber nicht in der Dimension“, so der 35-Jährige.

„Wir haben Wählerschichten, gerade im wertkonservativen Bereich, verloren, die in der CDU über viele Jahre ihre politische Heimat sahen.“ Für ihn ein deutliches Zeichen, dass die Bürger mit der bisherigen Politik nicht mehr einverstanden sind. Änderungen und Kurskorrekturen seien der Auftrag, den die CDU aus dem Wahlergebnis für die Zukunft mitnehmen müsse. Ob sich die Christdemokraten weiter rechts positionieren müssen, sagt Liebhauser nicht.

„Derzeit findet ein Diskussionsprozess sowohl auf Landes- als auch auf Kreisebene statt, wie wir mit unserer Politik verlorengegangenes Vertrauen zurückgewinnen können“, sagt Liebhauser. 2019 stehen Landtagswahlen in Sachsen an. Ob Liebhauser noch einmal antritt oder womöglich auf ein Amt verzichtet und sich als Bürgermeister für die Stadt Döbeln ins Gespräch bringt, ließ er offen. „Wir leben in einer Zeit, in der täglich neue Herausforderungen auf uns zukommen. Wie es 2019 aussieht, mag heute noch keiner sagen“, so Liebhauser.

Nur wenig Handlungsspielraum für Landratsamt als Dienstleister.

Auf Ebene des Landkreises gebe es für Landrat Matthias Damm (CDU) nur einen begrenzten Spielraum, um zu handeln. „Als Landratsamt sind wir Dienstleister und an die Gesetze gebunden beziehungsweise auf eine gute finanzielle Ausstattung angewiesen“, ergänzt Damm. Er setzt auf Bodenständigkeit und Bürgernähe. Briefe und Mails von Bürgern lese er alle selbst und beantworte diese auch oder beauftragt einen Vertreter der Verwaltung damit.

Mit direkter Kritik an der CDU sowie einer Aussage zu den Ergebnissen der AfD hält sich Landrat Matthias Damm (CDU) bedeckt. Auf Fragen in diese Richtung antwortet der Mittweidaer mit einem Zitat von Schriftstellerin Monika Maron von Ende 2014. „Seit alle Parteien sich um den Platz in der Mitte streiten, die CDU den konservativen Teil der Bevölkerung sich selbst überlassen und die liberale Partei sich selbst zugrunde gerichtet hat, seit das Wort Normalität nur noch in Anführungszeichen benutzt werden kann, aber jede Minderheit nicht nur Akzeptanz, sondern Deutungshoheit beansprucht, seitdem war es nur eine Frage der Zeit, wann sich am verwaisten konservativen Flügel der Gesellschaft eine politische Kraft ansiedeln würde“, gibt Damm wieder. Ergänzend heißt es weiter von Maron.

„Wir müssen wieder lernen, andere Meinungen zu ertragen, ohne in ihren Vertretern nur Feinde und Abschaum zu sehen. Wir preisen die offene Gesellschaft und verweigern die offene Diskussion.“ Bedauerlich findet es Damm, dass CDU und CSU erst jetzt, aufgrund der Ergebnisse der Bundestagswahl, bereit sind, Formulierungen in ihr Regierungsprogramm aufzunehmen, für die Landräte oder Bürgermeister vor zwei Jahren zurechtgewiesen worden wären.

Vorsitzender des Kreisverbandes will mehr Bürgernähe herstellen.

Die CDU muss zurück zu ihren traditionellen Positionen. Diese Bilanz zieht Jörg Woidniok aus dem Wahlergebnis. Der Vorsitzende der Kreistagsfraktion CDU/Regionaler Bauernverband (RBV) fordert auch den Rücktritt von Angela Merkel. Sie müsse den Weg frei machen für einen Neuanfang an der Parteispitze.

Dass die CDU viele Stammwähler verloren habe, was auch Woidniok nicht erwartet hatte, habe viele Gründe. Eine Vielzahl von Themen und Bereichen, die früher von der CDU im Sinn einer großen Mehrheit der Bevölkerung abgedeckt worden sind, seien aktuell von anderen Parteien dominiert. Einige Stammwähler lehnten die Politik der CDU in diesen Fragen ab. Negativ hätten sich die schädliche Aussetzung der Wehrpflicht, der überstürzte Ausstieg aus der Atomenergie, der unakzeptable Umgang mit gleichgeschlechtlichen Lebensentwürfen sowie das Versagen der CDU-Spitze und der Bundesregierung im Bereich der Asylpolitik ausgewirkt. Auch eine zunehmende Politikverdrossenheit in der Bevölkerung habe ihren Teil beigetragen.

Nach der Bundestagswahl sollten sich die Parteimitglieder in Mittelsachsen vor allem zunächst der Tatsache bewusst werden, „dass die derzeit noch bestehenden Mehrheitsverhältnisse nicht für alle Zeit festgezurrt sind“, so Woidniok. Trotz der Kritik an der CDU auf Bundesebene geht der Fraktionschef davon aus, dass die Christdemokraten auf Ebene des Kreises sehr gut dastehen. „Aufgrund der guten Politik unseres Landrates, den die CDU/RBV-Fraktion kritisch konstruktiv unterstützt“, begründet Woidniok. Als Kreisräte sei es nun Ziel, mehr das Gespräch mit den Bürgern zu suchen, um nach Möglichkeit immer frühzeitig zu wissen, „wo ihnen in unserem Landkreis der Schuh drückt“.

CDU-Stadtverband Freiberg fordert den Rücktritt von Angela Merkel.

Mit einem Thesenpapier haben sich die Mitglieder des CDU-Stadtverbandes Freiberg in die Diskussion um die Neuausrichtung der Partei eingebracht. Aufnahme gefunden hat dort auch die Forderung von Jörg Woidniok, dass Angela Merkel zurücktreten soll. Ziel sei auch, wieder zu schnellen Lösungen zu kommen, die die Bürger auch wieder verstünden. „Dazu zählen ein sofortiger Aufnahmestopp von Flüchtlingen genauso wie die sofortige Abschiebung aller Ausreisepflichtigen und kriminellen Asylbewerber“, heißt es in dem Schreiben.

Das Thesenpapier, verfasst vom Vorstand des Stadtverbandes, stößt innerhalb des Verbandes auf Kritik, wie die Freie Presse berichtet. Christdemokraten mahnen dazu, die Wahlergebnisse erst zu analysieren, bevor Rücktritte gefordert werden. Andere kritisieren, dass der Stadtverband die Ursachen für das schlechte Abschneiden der CDU in der Kreisstadt, die weniger Stimmen als die AfD geholt hat, nur auf bundespolitischer Ebene sucht.

