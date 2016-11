Wie weiter mit Hohnsteins Bad? In der neuen Saison will die Stadt einiges ändern. Aber auch Einwohner sind gefragt. Die könnten einen Verein gründen.

Das Hohnsteiner Bad wurde 1994 mit Fördermitteln saniert. Das rettete es wohl vor der Schließung. © Marko Förster Das Hohnsteiner Bad wurde 1994 mit Fördermitteln saniert. Das rettete es wohl vor der Schließung.

Die Gaststätte am Bad wird vom Karnevalsklub genutzt.

Der Spätherbst hat sich über das Hohnsteiner Stadtbad gesenkt, und mit ihm jede Menge Laub und morsche Äste. In den Becken dümpelt grünes Wasser. All das kündet bereits von der Arbeit, die vor Beginn der nächsten Saison ansteht.

Die Angst einiger Dauerbesucher, das Stadtbad könnte vielleicht schließen, die kann André Häntzschel nehmen. Als Chef der Tourismusgesellschaft unterstehen ihm auch die Bäder. „Mein persönliches Ziel ist es, das Stadtbad in so eine Position zu bringen, dass man einen langfristigen Weg findet, wie das Bad unterhalten werden kann“, sagt er. Einfach sei das in einer Gemeinde mit zwei Bädern nicht. Doch das Rathewalder Freizeitbad steht in der Statistik immer besser da als das Hohnsteiner, das eher sportlich ausgerichtet ist.

Deshalb will der Tourismuschef dafür ein paar neue Ideen für das kommende Jahr mit einbringen. Dem war eine Bestandsaufnahme vorangegangen. Positiv bewertet die den Zustand der langlebigen Teile wie Edelstahlkonstruktionen. Auch der Arbeitskräfteeinsatz sei optimal. Das liege vor allem daran, dass Kasse und Imbiss in einer Hand bewirtschaftet werden. Das Bad sei kostenoptimiert, sportlich und preiswert, so der Tourismuschef. Erwachsene zahlen nur 3,50 Euro und Jugendliche zwei Euro. Darüber hinaus habe man in dieser Saison mehr Besucher aus Sebnitz und aus Tschechien begrüßen können.

Allerdings gibt es auch Nachteile. Das Bad wurde vor über 20 Jahren saniert. Bei künftigen Reparaturen, zum Beispiel an der Elektronik oder der Elektrik, könnte es schwierig werden. Für diese Technik gebe es kaum noch Ersatzteile, sodass im Notfall einiges neu eingebaut werden muss.

Um eine breite Nutzung zu organisieren, hatte André Häntzschel schon an den Aufbau von Ferienhütten zum Übernachten gedacht. Doch da es in dem Objekt keine Warmwasserduschen gibt, entfalle das. Als weiteres Manko sieht er die schattige Lage. Zwar wurden schon ein paar Bäume gekürzt. Den gewünschten Erfolg bringt das aber noch nicht, „Spätestens ab 19 Uhr liegt die Anlage im Schatten und die Leute gehen, weil es kalt ist“, sagt Häntzschel. Möglicherweise müssten noch einige Bäume mehr gefällt werden. Außerdem stoße das Bad bei höherem Wasserbedarf an seine Grenzen. Das alles führt letztlich dazu, dass die Unterhaltung des Bades durchschnittlich 60 000 Euro im Jahr kostet. Die Einnahmen stehen bei 16 750 Euro plus etwa 8 000 Euro Einnahmen aus dem Imbiss. Die Stadt leistet im Schnitt jährlich einen Zuschuss von 26 000 Euro. Da der neue Bademeister aber auch für den Bauhof mit eingesetzt wird, reduziere sich dieser Anteil dann wieder leicht.

Badeordnung kontrollieren

Hohnsteiner Einwohner klagten in diesem Jahr darüber, dass die Badeordnung nicht eingehalten würde und zum Beispiel Asylbewerber in ihrer Straßenbekleidung ins Badebecken gestiegen sind. Einige Badegäste beschwerten sich, dass der Imbiss zu selten geöffnet hätte und die Landschaftspflege zu wünschen übrig ließ.

Mit all den Gedanken und Hinweisen im Hinterkopf hat sich André Häntzschel eine Strategie für die kommende Saison überlegt. So wäre es aus seiner Sicht wichtig, dass sich wieder Freiwillige zum Badputz vor Saisonbeginn zusammenfinden. Zudem gab es die Anregung, eine Art Interessengemeinschaft zu gründen: von Hohnsteinern, die gern ins Bad gehen und dessen Erhalt auch auf verschiedenste Weise unterstützen wollen. Die Einhaltung der Badeordnung soll verstärkt kontrolliert werden. Denn im Hohnsteiner Bad sind nicht einmal lange Badeshorts, geschweige denn Straßenkleidung zugelassen. Außerdem gibt es die Idee, ein Sprungbrett anzubringen. Auch an einen Outdoor-Kraftsportpark ist gedacht. André Häntzschel will bei Fitnessstudios anfragen, ob Mietgeräte zur Verfügung gestellt werden können. Und es soll in der kommenden Saison wieder Veranstaltungen geben. Die mussten im letzten Jahr aufgrund Personalmangels ausfallen. Der Tourismuschef hofft nun, dass sich tatsächlich einige Hohnsteiner finden, die sich in ihrer Freizeit des Bades annehmen. Auch die Idee eines Fördervereins wurde in dem Zusammenhang laut. Das hätte den Vorteil, dass ein Verein Fördermittel beantragen könnte.

