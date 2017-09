Wie weiter mit Gödas Grundschule? Die Gemeinde wollte einige Fenster im Schulhaus abdichten lassen, lässt das nun aber sein.

Die Grundschule in Göda. © Archivfoto: Carmen Schumann

Handwerker sollten demnächst in der Gödaer Grundschule anrücken und in einigen Räumen die Fenster abdichten. Doch nun hat die Gemeinde das Vorhaben abgeblasen. „Auf die erste Ausschreibung hat sich überhaupt keine Firma gemeldet“, sagt Bürgermeister Gerald Meyer (parteilos). Im zweiten Anlauf habe es dann zwei Angebote gegeben. Allerdings sei der Preis doppelt so hoch gewesen wie berechnet. Deshalb wolle die Gemeinde das dafür vorgesehene Geld – zum großen Teil Fördermittel aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ – nun lieber anderweitig investieren. Wahrscheinlich werde damit in der Turnhalle die Lüftungsanlage modernisiert.

Wie es mit der Grundschule Göda generell weitergeht, das wird unterdessen Thema einer Klausurberatung sein, zu der sich der Gemeinderat am Sonnabend trifft. Seit Längerem ist eine umfassende Modernisierung des Schulhauses geplant, aber auch ein Neubau steht zur Diskussion. (SZ/MSM)

