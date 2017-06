Wie weiter mit der Unfallkreuzung? Vor drei Wochen starb auf der Neukircher Straße bei Gnaschwitz ein Motorradfahrer. Nun werden Konsequenzen gefordert.

Die Unfallkreuzung bei Gnaschwitz. © Uwe Soeder

Die Kreuzung gilt seit Jahren als Unfallschwerpunkt. Immer wieder kracht es auf der Neukircher Straße, wo es auf der einen Seite nach Gnaschwitz, auf der anderen nach Gaußig geht. Erst Anfang Juni starb ein Motorradfahrer nach dem Zusammenstoß mit einem Audi auf der von Einheimischen auch „Telle“ genannten Kreuzung.

„Dort muss endlich etwas passieren, das kann so nicht weitergehen“, sagt Doberschau-Gaußigs Bürgermeister Alexander Fischer (CDU). Er berichtet, dass er deswegen gleich am Tag nach dem tödlichen Unfall an das für die Neukircher Straße zuständige Straßenbauamt geschrieben hat. Die Behörde habe inzwischen zugesichert, eine Untersuchung in Auftrag zu geben. So sollen Vorschläge erarbeitet werden, wie die Verkehrssituation auf der Kreuzung verbessert werden kann.

Vor ein paar Jahren hatte die Gemeinde schon mal den Umbau zu einem Kreisverkehr vorgeschlagen. Doch das war damals abgelehnt worden. Stattdessen wurden, um die Sichtverhältnisse für die Autofahrer an den Nebenstraßen zu verbessern, die Haltelinien an den Stoppschildern verlegt und ein Wegweiser höher gehangen.

„Vielleicht sollten jetzt Schilder aufgestellt werden, welche auf den Unfallschwerpunkt hinweisen“, sagt Fischer. Aber auch über das Thema Radwegbau entlang der Neukircher Straße soll demnächst gesprochen werden. „Als Radfahrer lebt man dort ja genauso gefährlich wie als Motorradfahrer.“

zur Startseite