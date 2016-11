Wie weiter mit der Lochmühle? Das Gebäude am Malerweg verfällt. Die Besitzer mussten die Mühle absichern. Wie es nun weitergeht, ist allerdings noch nicht raus.

Durchgang verboten – der Malerweg entlang der Lochmühle ist gesperrt, weil Teile des Dachs auf den Wanderweg zu stürzen drohen. © Daniel Förster

Die stark verfallene Lochmühle könnte demnächst gesichert werden. Wie Lohmens Bürgermeister Jörg Mildner (CDU) im Gemeinderat informierte, musste der private Eigentümer einen Sanierungsvorschlag für das Gebäude im Liebethaler Grund einreichen. Die Frist war bis Ende September gesetzt und wurde offenbar auch eingehalten. „Allerdings hat das Landratsamt noch nicht bekannt gegeben, welche Arbeiten und zu welchem Zeitpunkt durchgeführt werden sollen“, betont der Bürgermeister. Die Lochmühle war in den letzten Monaten so stark einsturzgefährdet, dass die Gemeinde den Malerweg an der Stelle sperren ließ, nachdem Mauer- stücke vom Dach auf den Weg gefallen waren. Ein Bauzaun und Schilder versperren Touristen und Spaziergängern den Weg entlang der Lochmühle. Aus Richtung Liebethal geht es für sie auf dem Lochmühlenweg Richtung Daubemühle, ohne die Wesenitz an der Mühle zu queren. (SZ/nr)

zur Startseite