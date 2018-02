Wie weiter mit der Lausitz? Die Staatsregierung lädt 300 Teilnehmer zum „Lausitz Forum“ nach Weißwasser. Im Mittelpunkt steht bei der Veranstaltung Anfang März die Frage, wie es nach der Kohle weiter geht.

Das Braunkohlekraftwerk Boxberg. Es gehört seit dem Verkauf durch Vattenfall zur LEAG. © André Schulze

Die sächsische Staatsregierung lädt gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung knapp 300 Teilnehmer zu einem „Lausitz Forum“ am 8. März nach Weißwasser. „Wir verschicken derzeit die Einladungen an die regionalen Akteure“, sagte Maria Müller, Referentin in der Dresdener Staatskanzlei dem TAGEBLATT auf Nachfrage. Die Gespräche unter Ausschluss der Öffentlichkeit sollen in der Telux stattfinden.

Im Mittelpunkt der Diskussion steht die Frage, wie es mit der Lausitz nach der Kohle weiter geht. Es gehe darum, so heißt es aus Dresden weiter, „die regionalen Akteure vor Ort nach Ideen für die Zukunft zu fragen und zu erörtern, wie sie die Politik dabei unterstützen kann“. Dazu wollen sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), die geschäftsführende Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) und Vertreter aus Brandenburg vor Ort ein Bild machen. Die Fragen, die dabei auf Tisch kommen sollen, sind allerdings nicht neu: Welche Perspektiven hat die Region zwischen Zittau und Cottbus jenseits der Kohleverstromung? Wie kann der Mittelstand entwickelt werden, ohne von einem einzigen Industriezweig abhängig zu sein? Und wie lässt sich die Lebensqualität der Region nachhaltig verbessern?

Immerhin sind seit dem Jahr 1990 die Industriearbeitsplätze rückläufig. Dementsprechend, so heißt es in fast jedem Bericht der Gesellschaft für Konsumforschung, ist der Landkreis Görlitz mit 18 157 Euro pro Kopf in Sachen Kaufkraft weiterhin das Schlusslicht im gesamten deutschsprachigen Raum. Die Einwohner haben hierzulande rund 21 Prozent weniger als der deutsche Bundesdurchschnitt. Hinzu kommen Probleme bei der Finanzausstattung der Kommunen, der Ärztemangel und Defizite in der Infrastruktur. (ckx)

