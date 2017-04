Wie weiter mit der Lausitz? Am Wochenende diskutieren Politiker aus der Region in Weißwasser über das Thema. Interessierte können schon vorab Fragen dazu stellen.

Blick auf den Tagebau Nochten von Weißwasser aus. © Wolfgang Wittchen

Nach der Entscheidung des Bergbaukonzerns Leag über die eingeschränkte Erweiterung des Tagebaus Nochten steht die Zukunft der Lausitz im Allgemeinen und die wirtschaftliche Entwicklung der Region im Besonderen wieder neu im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung. Wie es weitergeht und welche Rolle die Stadt Weißwasser dabei spielt, diskutieren am Sonnabend Politiker und Persönlichkeiten aus Handel und Wirtschaft. Eingeladen sind unter anderem Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (Klartext), OB Kandidat Rico Jung (parteilos) sowie Abgeordnete des Bundes-- und des Landtags, wie Thomas Jurk (SPD), Michael Kretschmer, Lothar Bienst (beide CDU) und Kathrin Kagelmann (Die Linke). Diskutiert wird ab 15.30 Uhr auf dem Kaulfuß-Hof in der Muskauer Straße 79 - 81.

Interessierte können vorab Fragen bei den beiden Moderatoren Gerold Patzelt und Frank Budszuhn stellen. Möglich ist dies über E-Mail oder Telefon. Eingebettet ist die Talkrunde in ein zweitägiges Frühlingsfest rund um das Gartencenter Kaulfuß. Los geht es am Sonnabend um 10 Uhr, am Sonntag um 10.30 Uhr. An beiden Tagen warten Mitmachangebote für Kinder, Vorführungen im Ostereiermalen und Musik auf die Besucher.

Am zweiten „Frühlingsfesttag“, also am 9. April, reiht sich das Fest in den verkaufsoffenen Sonntag in Weißwasser ein. Die beteiligten Geschäfte sind an einem Plakat in den Stadtfarben zu erkennen. Die Öffnungszeiten sind von 13 bis 18 Uhr.

Kontakt für Fragen zur Zukunft der Lausitz: 015221634576 oder 01624118718, E-Mail: gerold.patzelt@web.de oder info@voiceandmedia.de

