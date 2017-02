Wie weiter mit der Kalthalle? Die Jugendlichen der Interessengemeinschaft Bronx haben bisher Geduld bewiesen. Doch jetzt wollen sie Fakten.

Die Kalthalle auf dem Areal der ehemaligen Hausschuhwerke wollte die Stadt der IG Bronx und den Ford-Club zur Verfügung stellen. Doch ob es dabei bleibt, ist nicht klar. © Dietmar Thomas

Die jungen Leute der Jugendinitiative Bronx stehen in den Startlöchern. Sie wollen endlich loslegen und sich einen Treffpunkt schaffen. Im September vergangenen Jahres beschlossen die Stadträte, dass die Jugendinitiative künftig ihren Treffpunkt in einer Hälfte der Kalthalle auf dem Areal der ehemaligen Hausschuhwerke haben soll (DA berichtete).

Bevor die Halle genutzt werden kann, müsste die Stadt den Giebel sanieren, eine Zwischenwand einbauen und die Wasser- und Abwasserversorgung bis ans Gebäude verlegen lassen. Die Arbeiten sollten im Januar beginnen.

Doch bisher tat sich nichts. Das machte die jungen Leute stutzig. Deshalb fragte Ina Lorenz vom Kulturbüro, das die Jugendinitiative unterstützt, zur Ratssitzung nach. Sie wollte wissen, wann die Arbeiten beginnen. „Da gibt es noch Klärungsbedarf“, so die Antwort von Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos). In den nächsten zwei Monaten könnte die Interessengemeinschaft (IG) mit einer Information rechnen, wie es mit der Kalthalle weitergeht. Er bot an, dass die Interessengemeinschaft vorübergehend die Räume des ehemaligen Hauses der Geschenke an der Karl-Marx-Straße nutzen könnte.

Zufrieden waren die zur Ratssitzung anwesenden jungen Leute mit der Antwort nicht. Sie gingen davon aus, dass sie die Halle im Frühjahr, spätestens im Sommer zur Verfügung gestellt bekommen. Dann wollten sie ihren Bereich in Eigenleistung so einrichten, dass er nutzbar ist. Dazu gehört zum Beispiel auch der Einbau eines Sanitärbereiches. „Wir haben uns bereits im Dezember getroffen, um Pläne zu schmieden. Es wurde überlegt, was alles eingebaut werden muss und welche Materialien wir dafür benötigen“, so Ina Lorenz.

Auch wenn das lange Warten auf einen Treffpunkt so langsam an die Nerven der jungen Leute gehe, wären die mit Begeisterung bei den Planungen dabei gewesen. „Wir haben ein Förderprogramm gefunden, das zu unseren Vorhaben passt“, so Ina Lorenz. Dabei geht es um die sogenannte Leaderförderung. Der Antrag müsste von der Stadt gestellt werden. Doch die habe sich diesbezüglich sehr zögerlich gezeigt. „Das verstehen wir nicht. Auch deshalb haben wir zur Ratssitzung nachgefragt, wie es mit der Kalthalle weitergeht“, so Lorenz.

Das Kulturbüro und die Jugendlichen haben gehört, dass bei einem Vor-Ort-Termin festgestellt worden sei, dass der Giebel nicht mehr saniert, sondern erneuert werden müsse. Es gebe wohl statische Probleme. Insgesamt würden die Kosten der Stadt für die Ertüchtigung der Halle bei etwa 80 000 Euro liegen. „Wir haben Bedenken, dass die Stadt das Geld in dieser Größenordnung nicht bereitstellen kann“, sagte Ina Lorenz. Doch in diesem Fall hätten die jungen Leute und das Kulturbüro gehofft, dass die Stadt das Gespräch mit ihnen sucht. „Wenn es Probleme gibt, kann man gemeinsam nach einer Lösung suchen“, sagte Lorenz.

Die angebotenen Räume an der Karl-Marx-Straße sind für die jungen Leute, die sich nach der Lehre oder der Arbeit sowie am Wochenende treffen wollen, nicht relevant. „Wir haben schon in Langenau erfahren, wie schwierig eine Akzeptanz für unseren Treffpunkt ist. Deshalb können wir uns vorstellen, dass die Anwohner nicht anders reagieren würden“, so Ina Lorenz. Die jungen Leute, die eine selbstverwaltete Jugendarbeit favorisieren, werden bei der Umsetzung ihres Vorhabens vom Kulturbüro Sachsen unterstützt.

