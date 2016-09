Wie weiter mit der Blauen Kugel? Kulturhaus und Gaststätte sind Zuschussgeschäfte. Cunewalde ist aber gegen die Schließung und will jetzt neue Wege gehen.

Die Blaue Kugel in Cunewalde ist in der Region als Veranstaltungshaus bekannt. Konzerte, Vorträge, Kabarett und vieles mehr finden darin statt. Doch die Betreibung ist schwierig. Um das Angebot erhalten zu können, will die Gemeinde jetzt neue Wege gehen. © Carmen Schumann

Vom Kabarett-Abend mit Olaf Schubert bis zum Konzert einer Abba-Revival-Band. Vom Reisevortrag über Südamerika bis zur Faschingsparty. – Das Angebot in der Blauen Kugel in Cunewalde ist vielfältig und die Touristinformation, die im Eingangsbereich sitzt, Anlaufpunkt für viele Leute. Schließlich gibt es dort nicht nur Infos, sondern auch Tickets. Dennoch steht die Zukunft des Hauses mal wieder zur Debatte.

Gemeinde will und kann nichtlänger Gastronom sein

Eigentümer der Blauen Kugel ist die Gemeinde. Gegenwärtig betreibt sie das Kulturhaus und die Touristinfo selbst mit Mitarbeitern, die bei ihr angestellt sind; die Gaststätte über ihr Tochterunternehmen Cunewalder Tal Immobilien GmbH, kurz CTI. Letzteres war vor gut drei Jahren der Ausweg, um die Gastronomie zu retten, nachdem der bisherige Pächter in Insolvenz gegangen und kein neuer zu finden war. Der aktuelle Zustand sei laut Landratsamt „nicht rechtskonform“, sagt Bürgermeister Thomas Martolock (CDU). Ohnehin war der Gaststätten-Betrieb durch die CTI nicht auf Dauer gedacht. Sie soll sich künftig wieder auf ihr eigentliches Geschäft – Immobilienverwaltung und Stadtsanierung – konzentrieren.

Wirtschaftsprüfer spricht sich gegen Schließung aus

Angesichts der organisatorischen und finanziellen Schwierigkeiten – der Kulturbetrieb ist ohnehin ein Zuschussgeschäft und auch die Bewirtschaftung der Gaststätte durch die CTI hat sich als nicht gewinnbringend erwiesen – gibt es Überlegungen, die Blaue Kugel als Veranstaltungs- und Gasthaus zu schließen. Stattdessen könnte sie künftig eventuell als Dorfgemeinschaftshaus dienen, in dem Vereine und andere Leute Räume mieten können. „Eine Schließung wäre schlecht“, sagt Olaf Donat von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die sich im Auftrag der Gemeinde mit der Blauen Kugel befasst. Er begründet das damit, dass trotzdem gewisse Unterhaltungskosten bleiben würden und der laufende Kredit abzuzahlen wäre, der sich laut Bürgermeister auf rund 300 000 Euro beläuft.

Die Gemeinde will die Blaue Kugel als Veranstaltungshaus erhalten. „Es kann nicht im Interesse der Region sein, eine für sie bedeutsame Kultureinrichtung zu schließen“, sagt Martolock. Er setzt darauf, die regionale Bedeutung künftig stärker zu betonen und hofft in dem Zusammenhang auf weitere Zuschüsse vom Kulturraum, der jetzt die Umstrukturierung unterstützt.

Im Haus gibt es bald keine öffentliche Gaststätte mehr

Für die Gemeinde steht auch fest, dass die Gastronomie in der Blauen Kugel erhalten bleiben soll, weil ohne sie eine Reihe von Veranstaltungen wegfallen würde. Laut Wirtschaftsprüfer wäre eine Verpachtung der Gaststätte an einen Dritten das Optimale. Trotz intensiver Bemühungen hat die Gemeinde aber kein Wirt gefunden. Jetzt favorisiert sie eine reine Veranstaltungsgastronomie. Damit gäbe es in der Blauen Kugel keine öffentliche Gaststätte mehr, aber bei Veranstaltungen und Feiern, für die Räume vermietet werden können, Speisen und Getränke. Das soll ein Cateringunternehmen leisten. Wie Thomas Martolock berichtet, laufen Verhandlungen mit Interessenten, die auch die Küchen- und Gaststättenräume pachten würden.

Eigenbetrieb soll gegründet werden

Wirtschaftsprüfer Donat hat verschiedene Möglichkeiten für die künftige Betreibung der Blauen Kugel untersucht. Er plädiert für die Gründung eines kommunalen Eigenbetriebes. „Dafür spricht, dass er völlig aus der Gemeinde herausgelöst ist, eine eigene Betriebsleitung und separate Ziele hat und nicht insolvent gehen kann“, sagt er. Der Landkreis führt zum Beispiel Theater, Musik- und Volkshochschule als Eigenbetriebe, die Gemeinde Großpostwitz ihre Abwasserentsorgung. Der Gemeinderat hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, zum 1. Januar 2017 einen Eigenbetrieb für die Blaue Kugel zu gründen. Bis dahin bleibt aber noch viel zu klären und zu regeln.

