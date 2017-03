Wie weiter mit der B 98? Die Umgehungsstraßen, die bis 2030 gebaut werden soll, sind Thema des CDU-Stammtisches. Einige Prominenz ist dabei.

Holger Wohs- mann, Niederlassungsleiter des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, kommt nach Wildenhain. © Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Der CDU-Stadtverband Großenhain hofft auf großes Interesse, wenn er am 31. März zu seinem nächsten Stammtisch einlädt. In der Kirchenscheune in Wildenhain soll über den neuen Bundesverkehrswegeplan und seine Bedeutung für Großenhain gesprochen werden.

Seitdem er im Oktober bekannt wurde steht auch fest, dass entlang der B 98 von der A 13 bis nach Riesa mehrere Umgehungsstraßen gebaut werden. „Nicht zuletzt durch den Einsatz unseres Bundestagsabgeordneten Dr. Thomas de Maizière profitiert der Landkreis Meißen besonders davon“, sagt CDU-Stadtverbandsvorsitzender Johannes Fiolka.

Er freut sich daher, dass der Bundesinnenminister sich für diesen Termin in Wildenhain Zeit nimmt. Außerdem sind mit Großenhains OB Sven Mißbach und Holger Wohsmann, der hiesige Niederlassungsleiter des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, zwei weitere fachkundige Gesprächspartner eingeladen. Die Veranstaltung am 31. März soll 16 Uhr beginnen.

