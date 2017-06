Wie weiter mit der alten Schule? Arnsdorf musste umplanen, weil Platz für den Hort benötigt wird. Der Gemeinderat soll sich nun für eine Variante entscheiden.

Die Plattenbauschule in Arnsdorf. © Thorsten Eckert

Seit mehreren Monaten beschäftigt sich der Gemeinderat von Arnsdorf mit den Plänen für das neue Mehrzweckgebäude mit angrenzender Turnhalle. Dieses soll anstelle der alten Plattenbauschule entstehen. Im Vorfeld gab es bereits einen Ideenwettbewerb mit mehreren Planungsbüros, unzählige Besprechungen und letztendlich vergaben die ehrenamtlichen Politiker sogar schon die Bauleistungen. Doch nun musste die Arnsdorfer Verwaltung umplanen. Denn durch den stetigen Zuzug junger Familien platzen Arnsdorfs Kitas und die Grundschule aus allen Nähten (SZ berichtete). Die beste Lösung: Den Hort aus der Grundschule ausquartieren und in dem neuen Mehrzweckgebäude unterbringen. Mit welcher Variante dies am besten funktionieren kann, darüber soll der Gemeinderat in seiner kommenden Sitzung am Montagabend, dem 19. Juni, entscheiden.

Doch nicht nur dieses Thema wird die ehrenamtlichen Politiker in ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause beschäftigen. So steht auf der Tagesordnung unter anderem auch die Vergabe von Bauleistungen für die Gestaltung der Außenanlage am Dorfgemeinschaftshaus Fischbach sowie für die Neugestaltung des Spielplatzes im Wohngebiet Weststraße. Die Sitzung beginnt wie gewohnt 19 Uhr im Beratungsraum der Freiwilligen Feuerwehr, Kleinwolmsdorfer Straße 34. Im Anschluss an die Tagesordnung haben Zuhörer die Möglichkeit, Fragen an Bürgermeisterin Martina Angermann zu stellen. (ste)

zur Startseite