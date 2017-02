Wie weiter mit den Straßen? Einen Überblick über bevorstehende Straßenbau-Vorhaben gab es jetzt im Gemeinderat.

Die Kalkreuther Straße An der Röder soll in diesem Jahr saniert werden. Das ist im Haushaltsplan der Gemeinde verankert. Auch in Ermendorf wird die Ortsstraße gebaut, voraussichtlich im dritten Quartal. Dabei werden die Straßenentwässerung und auch die Straßenbeleuchtung mit erneuert. In Cunnersdorf geht es im März mit dem zweiten und dritten Bauabschnitt weiter, die jeweils der Landkreis und die Gemeinde bestreiten. Fußwege sind noch fertigzustellen, die Straßenbeleuchtung wird modernisiert.

Vorerst wird der Planungsvorlauf für die Brücke in Rödern An den Eichen erstellt. Hier soll es nächstes Jahr mit der Sanierung losgehen. Bis 2019 müssen die Röderner noch auf die Verbesserung der Staatsstraße nach Radeburg warten. Die voraussichtlichen Kosten von 1,44 Millionen Euro hat Bürgermeisterin Margot Fehrmann jetzt schon bekannt gegeben. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr nimmt als Bauherr eine 80-prozentige Förderung in Anspruch. Die Röderner warten vor allem wegen eines sicheren Fuß- und Radweges sehnsüchtig auf diese Maßnahme an der Radeburger Straße.

