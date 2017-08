Wie weiter mit den Holperstrecken? Es ist Hochsommer und im oberen Osterzgebirge kein Bagger zu sehen. Wo noch gebaut wird – und wo nicht.

Als vor Kurzem Flickkolonnen auf der Staatsstraße S 182 in Altenberg auftauchten und Schlaglöcher stopften, schrillten bei etlichen Osterzgebirglern die Alarmglocken. Vor allem bei den Rehefeldern. Befürchteten sie doch, erneut vertröstet zu werden und mit dieser elenden Holperpiste einen weiteren Winter überstehen zu müssen. Es wäre schließlich nicht das erste Mal. Deshalb klingelten bei Bürgermeister Thomas Kirsten (Freie Wähler) die Telefone. Mancher kam auch gleich persönlich vorbei. Schließlich steht das Vorhaben im aktuellen Landesbauprogramm und sollte dieses Jahr beginnen.

Der Rathauschef wandte sich daher an Holger Wohsmann, den Meißner Niederlassungsleiter des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, das die Bauvorhaben auf Staats- und Bundesstraßen auch im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge koordiniert. Von der Straßenbaubehörde erhielt er Auskunft, wie es mit drei Vorhaben weitergehen soll, die den Altenbergern besonders auf der Seele brennen, und informierte darüber die Sächsische Zeitung. Hier das Wichtigste zusammengefasst:

Vorhaben I: Der erste Bauabschnitt auf der S 182 soll noch 2017 beginnen

Die Instandhaltungsarbeiten auf der Strecke haben nichts damit zu tun, dass aus dem Bauvorhaben vielleicht dieses Jahr wieder nichts wird. Vielmehr werden die Ausbesserungen aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht vorgenommen. Zu tun gibt es an der Holperpiste genug.

Außerdem wird die Fahrbahn westlich von Altenberg wie angekündigt in mehreren Abschnitten erneuert, sodass auch diejenigen Strecken befahrbar gehalten werden müssen, die noch nicht mit der Sanierung an der Reihe sind. Die Ausführungsplanung für die Fahrbahnerneuerung selbst wurde im Juni dieses Jahres fertiggestellt. Im ersten Bauabschnitt kommt die S 182 vom Gabelweg bis zum Parkplatz am Sportplatz in Altenberg dran. Das Vergabeverfahren dafür hat begonnen. Das Landesamt hält es für möglich, dass die Leistungen noch im August in Auftrag gegeben werden können. Geplant ist, mit den Bauarbeiten auf dem etwa drei Kilometer langen Abschnitt Anfang September dieses Jahres zu beginnen und diese im Oktober 2018 zu beenden. Das dauert deshalb so lange, weil die Baustrecke in mehrere kurze Abschnitte unterteilt werden muss. Das ist erforderlich, damit Fachklinik und Gesundheitszentrum Raupennest an der Rehefelder Straße erreichbar bleiben. Im Winter, in dem witterungsbedingt eine Pause eingelegt werden muss, wird die Baustrecke für den öffentlichen Verkehr freigegeben. Bürgermeister Kirsten ist froh, dass die Bauarbeiten wenigstens doch noch starten. „Denn geht es erst einmal los, bin ich guter Hoffnung, dass es nächstes Jahr auch weitergeht.“

Vorhaben II: Bauarbeiter rücken östlich von Neuhermsdorf an

Ein Stück weiter sind die Vorbereitungen auf einem anderen Abschnitt der S 182. Zwischen der S 183 und der S 184 wird ein Teilabschnitt östlich von Neuhermsdorf erneuert. Das Vergabeverfahren für den Tannenflußweg läuft. Hier ist ein Baustart noch im August möglich. Die Arbeiten sollen voraussichtlich noch im Oktober abgeschlossen werden, da sie nicht so umfangreich sind wie die zwischen Altenberg und Rehefeld. Sollten weitere Baumaßnahmen erforderlich sein, werden die nächsten Straßenabschnitte der Straßenbaubehörde zufolge in den Jahren 2018 und 2019 in Ordnung gebracht.

Vorhaben III: B 170 durch Altenberg steht auf der Kippe

Im Bauprogramm für dieses Jahr ist auch die Erneuerung der Fahrbahndecke auf der Bundesstraße B 170 zwischen den Kreuzungen Rehefelder und Geisinger Straße enthalten. Angekündigt waren die Arbeiten auf der Dresdner Straße für die zweite Jahreshälfte. „Aber das wird wohl dieses Jahr nichts mehr“, sagt Bürgermeister Kirsten.

Wie er den Informationen vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr entnehmen konnte, wäre es sinnvoll, die Stadt Altenberg direkt mit ins Boot zu holen und im Bereich der Grundstückszufahrten, der Gehwege und der Entwässerungsanlagen gleich noch etwas mitzumachen, Anpassungen vorzunehmen und so den Zustand insgesamt zu verbessern. Dafür sind allerdings noch weitere Vorbereitungen nötig.

Auch wenn diese Arbeiten dann noch in diesem Jahr ausgeschrieben und auch vergeben werden können, macht es nach jetzigem Stand der Dinge nicht mehr viel Sinn, mit dem Bau tatsächlich auch noch anzufangen. Denn in der Gebirgslage steht dann ja auch schon naturgemäß der Winter vor der Tür. Trotzdem will die Straßenbaubehörde das Bauvorhaben weiter vorantreiben, damit es möglichst zu Beginn der Bausaison 2018 gleich starten kann – im oberen Osterzgebirge auf jeden Fall eine gute Wahl.

