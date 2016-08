Wie weiter mit den Brandgaragen? Mitarbeiter des Landratsamtes haben sich am Sandberg umgesehen. Für sie besteht kein Handlungsbedarf.

Zwei zugemüllte Garagen an der Straße Am Sandberg waren vor drei Wochen ausgebrannt. © Dietmar Thomas

Am 5. August sind zwei Garagen in Schlagwitz ausgebrannt. Sie waren randvoll mit Müll und anderen Dingen gefüllt. Die Garagen werden von einem „Messie“ genutzt. Keiner wusste, was in den Objekten gelagert war. Zu jeder Zeit hätte es zu einer Explosion kommen können. Um alle Glutnester abzulöschen, wurde zum Schluss Schaum eingesetzt (DA berichtete).

Zur Ratssitzung sprach Ortsvorsteher Hans-Jürgen Ritschel das Problem noch einmal an. „Die Garagen sind teilweise abgerissen. Doch was wird mit den Schadstoffen? Keiner weiß, was in den Garagen gelagert worden ist“, so der Ortsvorsteher.

„Am 11. August gab es eine Vorortbesichtigung der unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde und Vertretern der Gemeinde“, so die Sprecherin des Landratsamtes Cornelia Kluge auf Anfrage des DA. Aus Sicht der Bauordnungsbehörde gebe es derzeit keinen Handlungsbedarf. „Es wurde eingeschätzt, dass eine akute Gefährdung der Umwelt nicht gegeben und somit Maßnahmen der Gefahrenabwehr im Rahmen einer sofortigen Beräumung der Brandabfälle nicht erforderlich ist“, so Cornelia Kluge. Wie sich das Verfahren weiter gestaltet, hänge von der fachlichen Gefahrenbeurteilung ab, die gegenwärtig noch nicht abgeschlossen sei. Auch die Polizei ermittelt noch zur Brandursache. Das teilte Rafael Scholz, Sachbearbeiter Öffentlichkeitsarbeit der Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage des DA mit. Die Brandursachenermittler seien zwei Tage vor Ort gewesen, so Ritschel. Nun sei in Schlagwitz ein gewisser Tourismus zu verzeichnen. Fahrzeuge mit Nummernschildern, die nicht aus der Region sind, würden oft an der Straße Am Sandberg halten, sich auf dem Grundstück umsehen und Dinge herausnehmen.

Der Ortsvorsteher hatte auch schon vor dem Brand die Verwaltung immer wieder auf die Missstände auf dem Grundstück Am Sandberg 4 in Schlagwitz aufmerksam gemacht. Diese Bedenken gab die Mitarbeiterin der Verwaltung an das Landratsamt weiter. „Die Problematik auf dem Grundstück in Schlagwitz hat nach dem Brand wieder an Priorität gewonnen“, sagte Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Die Gemeinde bleibe dran, um die Zustände zu ändern. Allerdings sei das nicht einfach.

