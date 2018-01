Wie weiter mit dem „Ungarnblock“? Die Wohnbau Hartha will in diesem Jahr eine Entscheidung zum Block an der Nordstraße fällen. Die ist jedoch völlig offen.

Marco Prüfer, Geschäftsführer der Wohnbau Hartha, am „Ungarnblock“ an der Nordstraße. Noch steht nicht fest, was mit dem Gebäude passiert. Einen Abriss würde er aber bedauern, sagt Prüfer. © Dietmar Thomas

Hartha. Die Wohnbau Hartha verwaltet über 500 Wohnungen, 105 davon stehen leer. Im Jahr 2016 hatte das Unternehmen einen Leerstand von 22 Prozent zu verzeichnen. Für 2017 seien die Zahlen ähnlich, sagt Geschäftsführer Marco Prüfer. „Das Thema Leerstand wird uns weiter beschäftigen“, so Prüfer.

Teilweise ist der Leerstand aber auch gewollt. So wie beim sogenannten „Ungarnblock“ an der Nordstraße. Der Wohnblock mit den Hausnummern 32 bis 36 ist im Volksmund als Ungarnblock bekannt, weil dort zu DDR-Zeiten in den 1970-er Jahren vorwiegend ungarische Gastarbeiter untergebracht worden sind. Der Block soll sogar für sie errichtet worden und der ungarische Botschafter da gewesen sein. Die jungen Leute arbeiteten in den Harthaer Betrieben. Im vergangenen Jahr sind die letzten Mieter ausgezogen (DA berichtete), wobei sie von der Wohnbau unterstützt wurden.

Über die Zukunft des Wohnblocks besteht aber immer noch keine Klarheit. Die Entscheidung soll aber in diesem Jahr fallen. Eine Sanierung müsse sich wirtschaftlich tragen, so der Geschäftsführer. „Ein Abriss wäre schade, weil es dem Stadtbild guttun würde, wenn ein weiteres Objekt saniert würde“, sagt Marco Prüfer. Falls der Wohnblock saniert wird, dann handelt es sich um eine Kernsanierung. Prüfer rechnet mit einem Preis von 1 600 bis 1 800 Euro pro Quadratmeter. Bei einer Wohnfläche von knapp 1 200 Quadratmetern müsste man mit einer Investition von etwa zwei Millionen Euro rechnen.

Eine Möglichkeit, den Leerstand abzubauen, sieht Marco Prüfer darin, noch mehr auf die Bedürfnisse der Mieter einzugehen. Mit dieser Maßgabe sei das Unternehmen auch in der Vergangenheit gut gefahren. So soll der altersgerechte Umbau der Straße der Jugend 75 und 77 fortgeführt werden. Dort gibt es teilweise Einraumwohnungen mit kleinen Bädern und Küchen. Dabei werden zwei Wohnungen zu einer zusammengelegt. „Die Bäder werden mit ebenerdigen Duschen großzügig gestaltet“, so Prüfer.

Auch für junge Mieter macht die Wohnbau einiges möglich, passt zum Beispiel die Grundrisse der Wohnungen an. So wurde für eine Familie, die ihr zweites Kind erwartet hat, eine Drei- zu einer Vierraumwohnung umgestaltet. „Wir werden den Service weiter ausbauen und Wohnraum anbieten, der gesucht wird. Letztendlich entscheidet der Mieter“, sagt Marco Prüfer.

Im Jahr 2017 habe die Wohnbau Hartha ihre Pläne größtenteils umgesetzt. So wurde zum Beispiel die Dachsanierung an der Gartenstraße 46 bis 50 aus Eigenmitteln gestemmt. Zudem wurde das Grundstück an der Döbelner Straße gekauft, auf dem das Heizhaus steht. Nun ist langfristig eine Umgestaltung des Areals möglich.

Für 2018 hat das Unternehmen einiges vor. Das ehemalige Stadtgut an der Flemmingener Straße 18 soll verkauft werden. Den Mietern, welche unter Umständen die letzten in einem Haus sind, sollen andere Wohnungen angeboten werden. „Beim Umzug bieten wir Unterstützung an“, sagt Prüfer. Die Wohnbau will auch verstärkt die Verwaltung von Wohnungen anderer Eigentümer übernehmen. Dafür stehe qualifiziertes Personal zur Verfügung, das nach den gesetzlichen Richtlinien des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (VdW) Sachsen ausgebildet sei, so Prüfer.

