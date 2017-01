Wie weiter mit dem Reiter? Riesas größte Gartensparte hat ein Problem mit dem Vorstand. Für den Verein kann das existenzbedrohend werden.

Hinten die Elbe, davor die Kleingärten, rechts davon Göhlis: Aus der Luft ist die Dimensionen des „Reiter“ besonders gut zu erkennen. 700 Mitglieder zählt der Kleingartenverein. Der sucht dringend einen neuen Vorstand – sonst drohen über kurz oder lang juristische Konsequenzen. © Lutz Weidler

Irgendwann ist auch mal gut, sagt Klaus-Günter Wehlte. „Wir haben die ganzen Jahre ehrenamtlich gedient, aber man wird eben älter.“ Fast 15 Jahre lang war Wehlte Vorsitzender des Kleingartenvereins „Reiter“, seit 2002. Das ist mittlerweile Vergangenheit. Im Oktober entschied er sich, von seinem Amt zurückzutreten – und mit ihm der gesamte Vorstand des Vereins.

Jeder habe seine eigenen, persönlichen Gründe für die Entscheidung gehabt, erzählt Wehlte auf Nachfrage. Ins Detail geht er nicht. Aber er macht einige Andeutungen. Die Leute seien „närrisch geworden“. Immer wieder gebe es zum Beispiel Pächter, die nicht zahlten. Mit solchen Problemen wollten sich die Vorstände offensichtlich nicht mehr alleine herumschlagen, fühlten sich ein Stück weit alleingelassen.

Der Reiter war 1991 mit 924 Mitgliedern Sachsens größte Kleingartenanlage. Auch heute zählt er noch rund 700 Mitglieder. Nach dem Rücktritt ist er sozusagen führungslos. Auf einer erweiterten Vorstandssitzung habe sich niemand gefunden, der die Vorstandsaufgaben übernehmen möchte, sagt Klaus-Günter Wehlte. Bei den Kleingärtnern sorgt das für Verunsicherung. Man sei darüber informiert worden, dass es keinen Vorstand mehr gibt, erzählt ein Mitglied. „Aber wie es weitergeht, wissen wir nicht.“

Wenn ein Verein ohne Vorstand dasteht, dann sei das nichts Geringeres als ein Desaster, sagen Juristen – und verweisen auf das Bürgerliche Gesetzbuch. Die Vorstände vertreten den Verein: vor Gericht, bei Stadt- und Wasserwerken – und beim Verpächter. Findet sich niemand, der diese Aufgabe übernehmen will, „dann sind auch die Pachtverhältnisse infrage gestellt“, sagt Peter Paschke, Vorsitzender des Landesverbands der Kleingärtner. Schließlich könne der Verpächter, in diesem Fall die Stadt Riesa, nicht mit jedem einzelnen Kleingärtner einen Vertrag abschließen. Schlimmstenfalls könnte ein solcher Fall existenzbedrohend für die gesamte Kleinanlage sein. „Findet sich kein Vorstand, dann kann zunächst einmal ein Notvorstand berufen werden, entweder aus den Reihen des Vereins oder schlimmstenfalls ein Rechtsanwalt, der diese Aufgabe als Außenstehender übernimmt. Das kostet natürlich Geld.“ Der Notvorstand wiederum habe im Grunde auch nur eine Aufgabe: eine Mitgliederversammlung einzuberufen, auf der ein neuer Vorstand gewählt wird. „Passiert das nicht, dann droht die Auflösung.“

Das sagt auch Torsten Sittmann, Vorsitzender des Verbands der Gartenfreunde Riesa. „Im schlimmsten Fall droht die Liquidierung. Dann müsste jeder Kleingärtner seine Parzelle räumen.“ Dass sich niemand findet, der Verantwortung für die Gartensparte übernehmen will, komme auch in den Mitgliedsvereinen seines Verbands häufiger vor, sagt Sittmann. „Wir sind dann zu den Mitgliedsversammlungen vor Ort und erklären genau, was passieren kann, wenn sich niemand findet.“ Bisher habe sich dann noch immer jemand gefunden, der das Ehrenamt übernehme. Allerdings hätten die Mitglieder im Verband der Gartenfreunde eben auch den Vorteil, dass den Vorständen einige Arbeit abgenommen werde. „Die Vorstände werden erst einmal geschult, bekommen also das nötige Handwerkszeug auf den Weg. Und bei juristischen Problemen hilft der Verband ebenfalls.“ Bisher ist der Reiter nicht Mitglied im Riesaer Verband. Auch, weil diese Mitgliedschaft mit zusätzlichen Kosten verbunden sei, erklärt Klaus-Günter Wehlte.

Wie die Zukunft der Gartensparte aussieht, das kann auch er nicht genau sagen. Momentan übernimmt er noch die dringendsten Aufgaben. „Es muss ja weitergehen.“ Seine Hoffnung ruht nun in erster Linie auf einer großen Mitgliederversammlung. „Die soll am 18. März im Sachsenhof stattfinden.“ In einer der kommenden Ausgaben des Amtsblattes soll auf den Termin noch einmal hingewiesen werden, erklärt er. Und wenn sich auch dort niemand findet, der die Verantwortung übernehmen will? Dem Kleingärtner entfährt ein bitteres Lachen. „Das weiß der Teufel.“

zur Startseite