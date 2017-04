Wie weiter mit dem Mittelgasthof? Der Gemeinde Struppen liegt der Gasthof sehr am Herzen. Wie es weitergeht, ist offen.

Der Mittelgasthof in Struppen. © Katja Frohberg

Die Schlüssel zum Mittelgasthof Struppen haben die Wirte in spe bereits abgegeben, das teilte Bürgermeister Rainer Schuhmann (CDU) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates mit. Wie es nun weitergehen soll, wurde am Dienstag auch mit den anwesenden Bürgern diskutiert. Rainer Schuhmann machte erneut deutlich, dass der Gemeinde der Gasthof sehr am Herzen liegt. Er schlug vor, den Saal mithilfe von Fördermitteln zu sanieren. So könnte man aus den Eigenmitteln mehr rausholen. Die Gaststätte sollte man nach und nach herrichten, um irgendwann einen Pächter zu finden, so der Bürgermeister. Eine Bürgerin fragte, warum die Gemeinde die Gaststätte nicht selbst betreibt. Die Idee fand der Bürgermeister gar nicht schlecht, ob sie umzusetzen ist, ist jedoch fraglich. (kk)

