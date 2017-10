Wie weiter mit dem Kohl-Gedenken?

Das Archivbild vom 19.12.1989 zeigt den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl während seines zweitägigen Besuches in Dresden © dpa

Nach dem Tod von Altkanzler Helmut Kohl (CDU) im Juni wird auch in Dresden diskutiert, wie der „Einheitskanzler“ hier geehrt werden kann. „Kohls Verdienste um die Wiedervereinigung sind unbestritten“, so Dresdens CDU-Chef Christian Hartmann. Dazu gehöre auch dessen Rede 1989 auf dem Neumarkt. Deshalb hat Hartmann jetzt alle Parteien zur Diskussion um eine mögliche Ehrung eingeladen.

Zuvor hatte Hartmann vorgeschlagen, den Platz vor dem Kulturpalast nach Kohl zu benennen. In dem Gespräch, das nun stattfand brachte der Parteichef aber keinen konkreten Vorschlag. An der Debatte haben sich Linke, Grüne, SPD und FDP beteiligt – nur die AfD sei trotz Einladung nicht erschienen. „Es gibt bei allen eine grundsätzliche Bereitschaft, über eine Ehrung zu reden“, so Hartmann. Ob eine Straße oder ein Platz angemessen sei, müsse nicht geklärt werden. Da die CDU über keine Mehrheit im Stadtrat verfügt, wolle man behutsam vorgehen. Anfang 2018 ist ein weiteres Treffen geplant. (SZ/awe)

