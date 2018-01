Wie weiter mit dem Kino-Café?

Das Kino in Rietschen hat seinen ganz eigenen Charme. Hier sitzen die Gäste beispielsweise noch an Tischen. Foto: André Schulze © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Stolz verkündete Rietschens Bürgermeister Ralf Brehmer beim Neujahrsempfang der Gemeinde Rietschen, dass erstmals die Gemeindeflagge mit dem neuen, nach allen Regeln der Heraldik umgestalteten Wappen öffentlich zu sehen ist. Nicht ohne noch einmal auf die schwierige Entstehungsgeschichte hinzuweisen: In immerhin vier Sitzungen hatten sich die Räte mit Wappen und Fahne beschäftigt.

Auf ein anderes in der öffentlichen Wahrnehmung noch viel wichtigeres Vorhaben ging der Bürgermeister nicht so ausführlich ein. Wer gedacht hatte, möglicherweise Neues zu den Sanierungs- und Umbauplänen für das Kino-Café zu erfahren, der muss sich gedulden. Doch fest steht schon geraume Zeit, dass es wie bisher nicht weitergeht. Neue Toiletten und elektrische Leitungen sind ebenso notwendig wie mehr Sicherheit im Falle eines Brandes. Doch noch immer nicht ist wirklich entschieden, wohin es gehen soll.

Als Eigentümer des Gebäudes und Bauherr muss die Gemeinde Rietschen für die Sanierungs- und Umbauarbeiten sorgen. Das geht nicht ohne Abstimmung mit dem Verein, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, den Kinobetrieb in Rietschen am Leben zu erhalten. Momentan läuft es echt gut, sagt Bianca Janke vom Verein. Zum einen wird das Angebot an Filmvorführungen und Sonderveranstaltungen gut genutzt. Zum anderen finden sich genügend Mitglieder, die den Kinobetrieb absichern. Filmvorführer, Kassierer, Leute hinterm Tresen ... werden zu jeder Vorstellung gebraucht. Fünf Tage je Woche! Aber es muss auch abgerechnet und geputzt, Filme müssen ausgewählt und bestellt werden. „Es sind immer genügend Vereinsmitglieder am Start“, sagt Bianca Janke. Wenn sie sich in die Listen für einen Dienst eintragen will, sind die Aufgaben meist schon besetzt, erzählt die Rietschenerin.

Während es beim Kino-Café-Verein gut läuft, sind die Umbaupläne vorerst nicht weiter vorangetrieben worden. Einig geworden ist man sich im Gemeinderat zwar über eine Kostendeckelung bei 800 000 Euro. Wie realistisch die ist, muss sich noch zeigen. Aber bisher steht ja noch nicht einmal fest, ob eine Minimalvariante beim Umbau einer Komplettsanierung vorgezogen wird. Um Klarheit zu bekommen, will der Bürgermeister wieder das Gespräch mit dem Kino-Café-Verein suchen. Die Ehrenamtler sind bereit. Sie haben eine Gruppe aus acht Leuten, die sich mit dem Thema befasst.

