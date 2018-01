Wie weiter mit dem Fußgängertunnel? Gut 4 000 Euro zahlt die Stadt pro Jahr für den Durchgang zwischen Kornmarkt-Center und Karl-Marx-Straße. Dabei wird der Tunnel gar nicht mehr benötigt.

Die Unterhaltung des Fußgängertunnels am Kornmarkt kostet Bautzen 4.000 Euro im Jahr. © dpa

Bautzen. Die Stadt Bautzen möchte in diesem Jahr entscheiden, ob der Fußgängertunnel geschlossen wird, oder ob er den Bautzenern erhalten bleibt. Wie Falko Wendler, Chef des Hoch- und Tiefbauamtes, mitteilt, sollen in den kommenden Monaten alle Optionen für den Durchgang zwischen Kornmarkt-Center und Karl-Marx-Straße untersucht und abgewogen werden. Seit 2014 können Fußgänger die Straße vor dem Kornmarkthaus mithilfe einer Fußgängerampel überqueren. Das heißt aber auch, dass sie auf den Tunnel nicht mehr angewiesen sind. Deshalb wird in der Stadt immer mal wieder über eine Schließung der unterirdischen Querung nachgedacht.

Zumal der Erhalt des Fußgängertunnels die Stadt jedes Jahr Geld kostet. Hauptsächlich fallen Stromkosten für die Beleuchtung und die Beseitigung von Vandalismusschäden an der Beleuchtung an. Im vergangenen Jahr kam so eine Summe in Höhe von 4 000 Euro zusammen. Hinzukommt der Aufwand für die Reinigung. Wie die Stadt mitteilt, wird der Fußgängertunnel dreimal pro Woche sauber gemacht. Auch die Treppen werden vom Dreck befreit. „Bei Bedarf wird im Tunnel zusätzlich noch eine intensivere Grundreinigung durchgeführt“, erklärt Falko Wendler.

Mit der Schließung des Tunnels könnte die Stadt also Kosten sparen. Doch es gibt auch Argumente, die gegen eine Schließung sprechen. „Der Tunnel ist nicht zwingend notwendig, wird aber dennoch regelmäßig genutzt“, so Falko Wendler. Zudem münden in den Tunnel Fluchtwegetüren aus der Tiefgarage der Kornmarktpassage, welche freigehalten werden müssen.

