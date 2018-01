Wie weiter mit dem früheren Arbeitsamt? Im Gebäudekomplex gegenüber vom Reifenwerk hatten Einbrecher gewütet. Der Eigentümer ist sogar für die Polizei schwer zu ermitteln.

Stadtbildprägend, aber leer: der Gebäudekomplex gegenüber der Einfahrt zum Reifenwerk. Er stand jetzt im Visier von Einbrechern. © Sebastian Schultz

Riesa. Von vorn sieht das einstige Arbeitsamt an der Paul-Greifzu-Straße noch vorzeigbar aus. Hinten aber machen sich – 14 Jahre nach dem Auszug der Behörde – Kriminelle zu schaffen: Nach einem Einbruch vom Wochenende (SZ berichtete) haben Polizei und Feuerwehr behelfsmäßig eine eingeschlagene Scheibe wieder verschlossen. Außerdem wurde an einer Zugangstür ein neues Schloss angebracht.

Die Täter hatten es offenbar auf Dinge abgesehen, die sich beim Schrotthändler zu Geld machen lassen: Eine außen angebrachte Klimaanlage wurde brachial zerlegt. Im Erdgeschoss liegen in etlichen Räumen Reste von Isolierungsmaterial, aus denen die Täter Heizungsrohre entfernt haben. Von der Decke hängen abgerissene Kabelreste. Wie hoch der Diebstahlsschaden ist, kann die Polizei derzeit nicht sagen. „Wir versuchen noch, den Eigentümer zu ermitteln“, sagt Polizeisprecherin Ilka Rosenkranz. Die Besitzverhältnisse seien nicht ganz einfach. Womöglich wurde die Immobilie in letzter Zeit auch verkauft.

So wisse man nicht, wie viele Einrichtungsgegenstände aus der ungenutzten Immobilie abtransportiert wurden – und ob die Täter dafür mit einem Pkw-Kofferraum auskamen oder gleich mit einem größeren Fahrzeug anrückten. Jedenfalls seien auch Teile der Heizung und Schaltschränke demontiert worden. Fest steht allerdings, dass bei dem Einbruch erheblicher Sachschaden angerichtet wurde: Die Täter hätten auch eine Hauptwasserleitung beschädigt, sodass reichlich Wasser austrat und nach ersten Schätzungen einen Schaden von 30 000 Euro anrichtete.

So war der Einbruch am Freitagabend halb zehn überhaupt erst bemerkt worden. „Wir bekamen einen Hinweis, dass aus dem leerstehenden Gebäude unkontrolliert eine große Menge Wasser lief“, sagt Ilka Rosenkranz. Deshalb war auch die Feuerwehr mit im Einsatz – um das Wasser abzustellen und zu prüfen, ob eventuell auch noch Gas anliegt. Warum in einem leeren Gebäude überhaupt Wasser anliegt, konnte die Polizei nicht sagen.

Das Gebäude war bis 2004 als Arbeitsamt genutzt worden. Auch die Dekra und ein Auto-Spezialist waren dort eingemietet.

