Wie weiter mit dem Alkoholverbot? Die Trinkersatzung regelt, wo Bier, Wein und Schnaps in der Öffentlichkeit tabu sind. Nun aber ist sie außer Kraft.

Im Riesaer Rathaus wird eine neue Verordnung vorbereitet – „planmäßig“ wie es heißt. © SZ-Archiv/Schröter

Kälte und Regen laden nicht gerade dazu ein, sich mit der Bierflasche in den Park am Puschkinplatz zu setzen. Doch bis zum Frühling ist es nicht mehr lange hin. Da fürchtet mancher, dass sich die Grünanlage wieder zum Trinker-Treffpunkt entwickelt. So auch der Landtagsabgeordnete Geert Mackenroth (CDU), der am Puschkinplatz sein Wahlkreisbüro hat. Zwar habe Riesa eine Polizeiverordnung, die regelt, wann und wo auf offener Straße Alkohol konsumiert werden kann. „Die ‚Trinkersatzung‘ ist ausgelaufen und noch nicht verlängert – die nächsten warmen Tage kommen bestimmt“, sagt der Politiker. Die Verordnung sei nötig: Demnach ist es auch verboten, sich betrunken im öffentlichen Raum aufzuhalten, wenn durch aggressives Verhalten andere an der Nutzung der öffentlichen Plätze gehindert werden.

Im Riesaer Rathaus legt man Wert darauf, dass die neue Verordnung – wie in jedem Jahr – planmäßig in Vorbereitung sei. „Sie wird im nächsten Stadtrat zur Abstimmung stehen, wenn die warmen Zeiten wieder beginnen und die Leute draußen sitzen“, sagt Stadtsprecher Uwe Päsler. Die jährlich zu erneuernde Verordnung wurde nach den strengen Festlegungen des sächsischen Polizeigesetzes erlassen. „Die Bestimmungen dazu setzen jedoch unter anderem Straftaten unter Alkoholeinfluss voraus und dürfen nicht an allen Tagen und zu allen Zeiten angewandt werden“, so Päsler. Die Landespolitik sei gefragt, den Kommunen endlich praktikable Regelungen in die Hand zu geben und mehr Handlungsspielräume zu lassen. Dort könne Mackenroth seinen Einfl

