Wie weiter mit Bischofswerdas Innenstadthandel? Viele Händler haben Bischofswerda den Rücken gekehrt. Die Stadt sucht nun nach Lösungen.

Bischofswerda. Die Bahnhofstraße hat viele leere Schaufenster, die Dresdener Straße hat ebenfalls Probleme und die Bautzener Straße hat auch zu kämpfen. Jedes vierte Geschäft in Bischofswerdas Innenstadt steht inzwischen leer. Das ergab eine SZ-Zählung. Die Nebenstraßen sind davon besonders betroffen, aber auch die traditionelle Einkaufsmeile Kirchstraße und selbst der Altmarkt bleiben von leeren Schaufenstern nicht verschont. Die SZ hat die Stadtverwaltung von Bischofswerda mit den Ergebnissen der Zählung konfrontiert. Eine Analyse mit Lösungsansätzen.

These 1: Die Nebenstraßen werden es in Zukunft noch schwerer haben

Die Situation ist in Bischofswerda nicht anders als in anderen Städten. Die Nebenstraßen haben es besonders schwer, selbst in der Innenstadt. Neun Läden stehen zum Beispiel allein auf der Bautzener Straße leer, fünf auf der Dresdener Straße und auch ein großer Teil, verglichen mit der Anzahl der Geschäfte insgesamt, auf der Kamenzer Straße und der Hans-Volkmann-Straße. 145 Ladenräume erfasste die SZ insgesamt in der Innenstadt. 41 davon sind nicht belegt. Manche sind auch nicht mehr in gutem Zustand. „Nur zehn Geschäfte können in der Form jetzt genutzt werden“, sagt Oberbürgermeister Holm Große (parteilos). Die Stadt will alle Eigentümer von leeren Geschäften angeschrieben und auf Fördermöglichkeiten verwiesen. 2,3 Millionen Euro stehen im Programm Städtebaulicher Denkmalschutz SDP zur Verfügung, 30 bis 40 Prozent der Summe können gefördert werden. Ein Teil ist aber bereits für Fronfeste und Goldener Engel reserviert. Und ohne Mieter fällt es doppelt schwer, sich für die Sanierung zu entscheiden.

These 2: Die guten Lagen werden nicht unbedingt profitieren

Der Handel hat es in Bischofswerda, wie auch in anderen Städten schwer, sich gegen die Konkurrenz aus dem Internet zu behaupten. Das wird sich in nächster Zeit nicht ändern. Der Wirtschaftsförderverein Bischofswerda engagiert sich in der Frage. „Die Tendenz des Kaufens im Internet ist unumkehrbar“, sagt Prof. Dr. Matthias Richter. „Der Handel ist aber noch mit einer sozialen Komponente verbunden, dem Erlebnis.“ Das sollte genutzt werden. OB Holm Große ist überzeugt davon, dass in der Innenstadt etwas bewegt werden kann. „Wenn alle ihre Anteile erbringen.“ So kann sich die Stadt durchaus vorstellen, dass Geschäfte zu Wohnungen umgenutzt werden. Wohnraum sei gefragt. „Wenn wir immer nur das halten wollen, was ist, werden wir verlieren“, sagt der Rathauschef.

These 3: Dienstleistungen und Büros ziehen in Ladenräume

Die Tendenz ist bereits jetzt sichtbar. Versicherungen und andere Dienstleister ziehen in der Innenstadt in ehemalige Ladenräume. Das bringt Mieteinnahmen und den Händlern im Idealfall auch Laufkundschaft, die parallel noch ein paar Termine in der Stadt erledigt. Das Angebot und die Warenvielfalt in der Innenstadt wird durch diese Nutzung aber nicht vergrößert.

These 4: Ein Supermarkt könnte den Innenstadthandel fördern

Die These ist umstritten, der Wirtschaftsförderverein ist aber überzeugt davon. Er glaubt, dass ein Supermarkt an der Stolpener Straße den Handel in der Innenstadt beleben könnte. Ein Investor will auf der Fläche bereits seit 13 Jahren einen Kaufland ansiedeln. Der Wirtschaftsförderverein hat eine Flaniermeile als eine Art Perlenschnur entwickelt, auf der die Kunden von der Stolpener Straße in die Innenstadt bummeln könnten. Daran soll sich jetzt auch das neue Einzelhandelszentrenkonzept von Bischofswerda orientieren. „Wir brauchen einen zentrumsnahen Einkaufsmagneten“, sagt Ulrich Käppler. Der würde dann auch wieder mehr Menschen aus dem Umland in die Stadt ziehen.

These 5: Leere Läden könnten mit Kultur belebt werden

Der Wirtschaftsförderverein hat es an der Ecke Kirchplatz/Kirchstraße vorgemacht. Er hat den leerstehenden Laden gemietet und mit Fördermitteln eine Präsentationsmöglichkeit in der Innenstadt geschaffen. Unternehmen aus den Randgebieten und Berater wie die Handwerkskammer bekommen die Gelegenheit, ihre Arbeit in den Schaufenstern zu präsentieren. Es ist aber auch geplant, in den Räumlichkeiten Beratungen durchzuführen und Unternehmen zu finden, die weitere Läden in der Innenstadt beleben. „Wir beraten, unterstützen, vermitteln“, sagt der Projektkoordinator Matthias Richter. Dazu gehört auch die Bereitschaft, über den Tellerrand zu schauen. „Ideen sind gefragt“, sagt Ulrich Käppler. Buchlesungen, Musik und auch sonst Kultur könnten das Erlebnis Einkaufen noch bereichern.

These 6: Exklusiver Handel oder besonderer Service haben Chancen

Die Forderung nach guten Ideen gilt auch für das Angebot. Eine Kombination aus Nähkursen, Änderungsschneiderei und selbst entworfener Kinderkleidung zeigt zum Beispiel beim kürzlich eröffneten Nähkästchen auf der Bautzener Straße Erfolg. Guter Service wird ebenfalls belohnt, davon zehren unter anderem viele alteingesessene Läden in der Stadt. Der Wirtschaftsförderverein will sich allerdings auch dafür einsetzen, dass weiterer exklusiver Handel in die Innenstadt kommt. „Wir suchen besondere Unternehmen vom Sortiment her“, sagt Matthias Richter. Das würde dann wieder mehr Kunden in die Stadt locken. Auch von weiter her.

